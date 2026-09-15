Presentan ‘Una casa para mi madre’, de la periodista local María Albarral

El Hospital Real de La Misericordia, conocido popularmente como El Hospitalillo, alberga el jueves la presentación en Marbella del libro ‘Una casa para mi madre’, de la periodista local María Albarral y editado por Plaza y Janés.

El libro relata la historia de Cheikh Kane, que emigró de su Senegal natal en patera hasta llegar a España, donde trabaja como modelo para marcas internacionales.

«‘Una casa para mi madre’ es la historia real de Cheikh Kane, un joven de Touba, Senegal, cuya vida recorre escenarios que rara vez aparecen unidos en un mismo relato, como una infancia marcada por la separación de su madre y el paso por una escuela coránica, la vida en la calle y, más tarde, una carrera inesperada en el mundo de la moda», señala la editorial.

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La presentación del libro en Marbella será una conversación entre la autora y el protagonista de la historia.