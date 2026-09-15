El PSOE pide terminar ya con los vertidos en las playas y culminar el saneamiento integral

El PSOE de Marbella pidió ayer a la Junta de Andalucía que acometa «de forma prioritaria» las obras para culminar el saneamiento integral de las playas del municipio, uno de los principales reclamos turísticos en una localidad cuyo desarrollo económico sigue estrechamente ligado a la llegada de viajeros.

La formación socialista pide «no normalizar que, después de cada temporal, aparezcan desperdicios y contaminación en las playas» debido a las deficiencias de una infraestructura que se ha quedado obsoleta con el transcurso del tiempo.

«Las lluvias no crean el problema, simplemente lo hacen visible. Lo que tenemos en Marbella y San Pedro es una carencia estructural de unas infraestructuras que no están a la altura del municipio que somos ni de las necesidades que tenemos. No podemos resignarnos a que, cada vez que llueva, tengamos que desplegar operativos de limpieza y volver a empezar. Hay que actuar sobre la raíz del problema y hacer las obras que llevan años pendientes», señaló la portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez.

Marbella y San Pedro han experimentado en las últimas décadas un crecimiento de población y de turistas que no ha ido acompañado del desarrollo en la misma medida de buena parte de las infraestructuras del municipio, como las hidráulicas o las de movilidad.

«Marbella ha crecido enormemente y no podemos seguir funcionando con infraestructuras que no están dimensionadas para la realidad actual. Necesitamos una red moderna, suficiente y preparada para el futuro. Esta situación hace imprescindible una planificación que tenga en cuenta no solo las necesidades actuales, sino también las de las próximas décadas», indicó la portavoz de la formación socialista.

El PSOE elevará al pleno ordinario de septiembre una moción para pedir al Gobierno autonómico que culmine el saneamiento integral y fondos para evitar los vertidos de residuos al mar.