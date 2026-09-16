Ocio
Dr. Feelgood y The Volcanics lideran el cartel del San Pedro Rock
La vigesimosegunda edición del festival San Pedro Rock ofrecerá una jornada de música gratuita con artistas internacionales y locales, además de actividades complementarias para todos los públicos en La Caridad
Las bandas internacionales Dr. Feelgood y The Volcanics, junto a los grupos locales The Rob Sas Band, The Tragig Company, Crommy, Pantano y Natura, conforman el cartel de la XXII edición de San Pedro Rock, que se celebrará el 26 de septiembre en el Palenque del Recinto Ferial de La Caridad, desde las 16.00 horas y hasta la medianoche.
El festival, uno de los más longevos de Andalucía en su género, combinará la presencia de bandas internacionales con artistas de la escena rockera del municipio; y contará con entrada gratuita, barras, zona infantil y un mercadillo de productos musicales.
Dr. Feelgood es una formación británica considerada uno de los máximos exponentes del pub rock. Su álbum en directo ‘Stupidity’ llegó al número uno de las listas británicas. The Volcanics es una banda australiana de high-energy rock ‘n’ roll que se incorpora por primera vez al cartel del festival.
«El San Pedro Rock es una propuesta que permite a las bandas locales mostrar ante el público el trabajo que desarrollan durante todo el año», señala el director artístico del evento, Pepe Chapman.
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