Marbella contrata por 171.000 euros la limpieza de la principal biblioteca

La limpieza de la biblioteca municipal Fernando Alcalá, la más importante de Marbella, la asumirá una empresa privada durante, al menos, los dos próximos años.

El Ayuntamiento ha contratado a una sociedad especializada con sede fuera del municipio para que realice hasta, al menos, mediados de junio de 2028 las tareas de aseo del equipamiento cultural a cambio de 171.000 euros. El contrato inicial tendrá una vigencia de un año y ambas partes lo podrán prorrogar hasta el verano de 2028.

El Ayuntamiento asegura que carece del personal suficiente para asumir las actuaciones de limpieza de la biblioteca municipal debido a su actual plantilla de trabajadores y los días y horarios específicos vinculados a la actividad del equipamiento público, señala el equipo de Gobierno en la documentación a través de la cual adjudica el servicio.

«Los servicios serán continuos, incluyendo fines de semana. Procede contratar a una empresa que los preste con el personal y los materiales necesarios. Se trata de un servicio de limpieza convencional e imprescindible para el desarrollo de la actividad» en la biblioteca, ubicada en el parque del arroyo de La Represa, señala el equipo de Gobierno.

La adjudicación del servicio se suma a otras que el equipo de Gobierno ha tramitado en los últimos meses relacionados con la limpieza y la conservación de diversos equipamientos y prestaciones públicos.

La biblioteca, que lleva el nombre del primer cronista oficial que tuvo Marbella, cuenta con una superficie de alrededor de 1.600 metros cuadrados y dispone de cinco espacios diferenciados y multifuncionales.

El equipamiento, ubicado en uno de los principales pulmones verdes del centro urbano de Marbella, cuenta con una biblioteca de adultos y otra juvenil, una bebeteca para actividades para los menores que no saben leer y un almacén para contener los fondos que se distribuyen por el resto de bibliotecas del municipio. El equipamiento dispone también de una sala de actividades y otra de estudios.

La biblioteca se habilitó en las instalaciones que albergaron el Museo del Bonsai, pionero en España en su especialidad, ubicado en el parque del arroyo de La Represa, un recinto de 44.000 metros cuadrados de superficie en el centro de Marbella.

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La colección que albergaba el museo era una de las más importantes de Europa y contenía, entre otros ejemplares, muestras de olivos de tres siglos de antigüedad o El Toro, un enebro con más de cuatro siglos de vida.