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Mejoran el acceso al paseo marítimo de Marbella con una obra inspirada en el mar

Los peldaños de la escalera de la calle Velázquez contarán con motivos marinos

Estado de las escaleras decoradas con motivos marineros.

Estado de las escaleras decoradas con motivos marineros. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella mejora el acceso al paseo marítimo desde la calle Velázquez con unos trabajos que se encuentran al 80 por ciento de ejecución y que incluyen la renovación de la escalera que conecta la vía con la senda litoral, la decoración de los peldaños con revestimiento cerámico de motivos marinos y la colocación de alrededor de 50 metros cuadrados de solería.

Las labores contemplan la demolición completa de la anterior escalera que conecta la calle Velázquez con el paseo marítimo y la construcción de una de mayor anchura ancha, de cerca de 3,3 metros de largo y con una veintena de peldaños.

Las partes verticales de cada escalón estarán revestidas con azulejos de 14 centímetros de largo por 18 de alto, mientras que, para las huellas, se empleará solería de hormigón color albero, con unas dimensiones de 1,1 metros de largo por 30 centímetros de ancho en cada peldaño.

«Con esta actuación, los vecinos de Marbella y visitantes del municipio ganan en calidad de vida porque, al mismo tiempo que mejoramos la conexión de una zona muy residencial del centro urbano de la ciudad con la senda litoral y la playa, también embellecemos un espacio que estaba deteriorado por el paso del tiempo y el propio uso», señala el delegado de Obras, Diego López.

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El Ayuntamiento prevé que las actuaciones de mejora del acceso al paseo marítimo desde la calle Velázquez, ubicado en el distrito Marbella Oeste, finalicen en el transcurso del mes.

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