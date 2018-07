Pedrosa anuncia su retirada a final de temporada

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha confirmado este jueves que se retirará a finales de la actual temporada, una decisión "muy difícil de tomar" a la que ha llegado porque ya no vive la competición "como antes" y a pesar de que tenía ofertas para seguir en MotoGP.

"El año que viene no estaré compitiendo en el campeonato. Eso significa que acabaré mi carrera esta temporada. Es una decisión que he estado pensando durante mucho tiempo y que es muy difícil de tomar porque es el deporte que amo. He tenido varias ofertas para seguir, pero siento que ya no vivo la competición como antes", explicó Pedrosa en rueda de prensa.

El de Castellar del Vallès pondrá de este modo fin a 18 años en el Mundial de Motociclismo, repartidos en tres en 125cc, dos en 250cc y 13 en MotoGP y con los tres títulos mundiales consecutivos logrados en la categoría pequeña (2003) y la mediana (2004 y 2005). En la 'reina', fue subcampeón en los años 2007, 2010 y 2012.

En total, en 285 Grandes Premios disputados, Pedrosa, que en septiembre cumplirá 33 años, ha sumado hasta el momento 54 victorias (31 en MotoGP, 15 en 250cc y 8 en 125cc), la última en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y un total de 153 podios (112, 24 y 17), además de 49 'poles'.