Oliveira gana en Moto 2 y Márquez se cae

El portugués Miguel Oliveira (KTM) se adjudicó su segunda victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de la República Checa de Moto2 en el circuito de Brno, que le convierte en nuevo líder de la categoría con apenas dos puntos de ventaja sobre el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que fue tercero.



Oliveira suma 166 puntos, dos más que Bagnaia y 53 respecto al español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien tuvo que abandonar por caída en el noveno giro de la carrera.



Alex Márquez intentó sorprender a Luca Marini en la apurada de final de recta pero el joven piloto transalpino mantuvo la trayectoria y frenó ese primer ataque del español, que apenas unas curvas después le superó para intentar marcar un fuerte ritmo que sorprendiese a todos sus rivales.



Algo más atrás, el compañero en Estrella Galicia 0'0 de Alex Márquez, el también español Joan Mir, se vio involucrado en una caída junto al holandés Bo Bendsneyder (Mistral 610) y el australiano Remy Gardner (Mistral 610), que recrimino a sus rivales amargamente, sabedor de que había perdido la oportunidad de conseguir un buen resultado, aunque su salida no fue, precisamente, de las mejores de la temporada.





#Moto2 OUCH!



Remy Gardner, Bo Bendsneyder and Joan Mir collide in a major crash and the bike landed on Gardner after bouncing high up! ??#CzechGP pic.twitter.com/5uq5jHn94k