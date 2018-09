"Espero que venga a disculparse", pide Lorenzo a Márquez tras su caída

El piloto español de MotGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha cargado duramente contra su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda), que será su compañero el año que viene y al que ha acusado de haberle "arruinado" la carrera en el Gran Premio de Aragón con su caída en la primera curva, y ha asegurado que espera que le pida "disculpas" y que no lo vuelva "a hacer", porque si no tendrá que empezar a "pilotar" de otra manera.

"Sólo espero que venga a disculparse y a saber cómo estoy y, sobre todo, que no me lo vuelva a hacer. Si Dirección de Carrera, ante estas acciones, no está haciendo nada, o si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída, si me revienta la pierna al menos que se le diga algo y que no vuelva a suceder. Espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta", señaló en la rueda de prensa posterior a la cita. "Él sabe realmente lo que ha sucedido", advirtió.

El balear se fue al suelo después de que Márquez le adelantase en la primera curva de la primera vuelta de la prueba en Alcañiz; después de que el catalán le cerrase el paso, Lorenzo saltó por los aires y se golpeó con su propia moto. "(Siento) Mucha impotencia, mi carrera se ha arruinado. Tenía posibilidades de ganar", subrayó.

"Estoy muy mal, me da bastante rabia lo sucedido. La entrada de Marc me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir muy largo en la zona sucia, y para intentar que no me pasaran otros cinco pilotos he abierto gas y se me ha ido de atrás", recordó.

Además, el mallorquín explicó que "lo único que se ve desde fuera" es que el de Cervera se fue "a lo verde", y advirtió que luego sufrió un adelantamiento tipo 'block-pass', que no le dejaba entrar en la curva. "Si hubiese sabido que me iba a caer, hubiese abierto menos gas y hubiese levantado la moto. Pensaba que no me iba a caer. Si yo estaba ahí es causa de ese 'block-pass' que me ha hecho Marc ya en la primera curva. Faltan 23 vueltas, no se puede ganar en la primera curva; ahí me tendría que haber dejado espacio", añadió.





No recurrirá la carrera



Por otra parte, Lorenzo aseguró que no va a recurrir a Dirección de Carrera. "Ni me planteo ir a Dirección de Carrera, sé lo que van a decir. Una de las cosas que más rabia me da es que desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado, sólo lo sabemos los dos", dijo. "No hay nadie que suponga que mi caída ha estado marcada por la acción de Marc. Desde fuera se cree que ha sido mi culpa, y no es así", apuntó.

En este sentido, recordó otras acciones similares del catalán. "Se parece al adelantamiento que me hizo en Austria y en Silverstone en 2014. En Austria no pasó nada, gané la carrera y no dije nada. Me ha arruinado la carrera y, sin ninguna duda, la próxima", recalcó, antes de mandar otro mensaje a Dirección de Carrera. "Aplican sanciones de carrera en segundos, pero cuando uno, por culpa de otro, se rompe un hueso, no hacen nada. Las cosas son así", expuso.

Por último, el balear no puede asegurar si podrá estar en el Gran Premio de Tailandia, que se estrena en el Mundial. "He reventado. El dedo luxado, rotura del metacarpiano del siguiente dedo... A ver si puedo correr en Tailandia", concluyó.