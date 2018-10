Bezzecchi se coloca a un punto de Martín, que se cayó

El italiano Marco Bezzecchi (KTM) se impuso en el Gran Premio de Japón de Moto3 en el circuito 'Twin Ring' de Motegi por apenas 41 milésimas de segundo de ventaja sobre su compatriota Lorenzo Dalla Porta (Honda) y por 42 al surafricano Darryn Binder (KTM).

El español Jorge Martín (Honda), que continúa siendo líder del mundial de Moto3, ahora con un punto de ventaja sobre Marco Bezzecchi, se fue por los suelos en el decimoquinto giro.

Rodrigo, Bezzecchi y Martín fueron los más avispados en el momento de la salida en la que poco después ya se produjo la primera noticia de la prueba con la caída del español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) en la curva cuatro y sin posibilidad de continuar en carrera.

Ya al completarse el primer giro era Marco Bezzecchi quien se puso al comando de la misma en un intento claro de poner distancia con el líder del mundial para recortar distancias en el campeonato, aunque desde el principio el piloto madrileño se colocó tras su rebufo, aunque superado por el británico John McPhee (KTM).

Antes de completarse la segunda vuelta la carrera ya había perdido a dos protagonistas más, el italiano Niccolo Antonelli (Honda) y el español Vicente Pérez (KTM), mientras por delante era Bezzecchi quien imponía el ritmo en un grupo que estaba bastante definido con tres integrantes con algunos metros de ventaja respecto al resto de participantes.

Los adelantamientos en cabeza de carrera en esos primeros instantes de la competición se convirtieron en una constante, lo que en el fondo propició que el grupo se mantuviese compacto, hasta que Jorge Martín llegó al frente y puso a todos en fila india.

Bezzecchi, que se apercibió de las intenciones del español, superó enseguida al hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), que se pegó tras la estela de John McPhee, por entonces tercero, como una lapa, con los italianos Lorenzo Dalla Porta (Honda) y Enea Bastianini (Honda), tras ellos.

En el quinto giro Marco Bezzecchi recuperó el liderato y protagonizó el primer tirón serio, en el que se llevó tras su rebufo a Dalla Porta, Rodrigo y Martín, mientras que otro italiano, Fabio di Giannantonio (Honda), tercero en la clasificación provisional del mundial, sufrió una fuerte caída en la curva doce que le dejó fuera de carrera y, lo peor para el piloto, sin sumar un solo punto en la provisional del mundial, si bien luego se vio beneficiado por la caída de su propio compañero de equipo para que al final todo se quedase más o menos como estaba antes de llegar a Japón.

A pesar de los "tirones" en cabeza, el grupo principal apenas perdió un par de integrantes, el italiano Di Giannantonio y el japonés Kazuki Masaki (KTM), ambos por el mismo motivo, sendas caídas, si bien el nipón retomó la misma en las últimas posiciones.

Un nuevo percance, ahora del español Albert Arenas (KTM), dejó al grupo reducido a diez unidades, con Marco Bezzecchi como el más sólido líder, entonces con el surafricano Darryn Binder (KTM) tras el rebufo del italiano y Martín que no perdió en ningún momento el control de la situación, expectante, en la tercera plaza.

Pasado el ecuador de la carrera el ritmo se incrementó con Bezzecchi en la primera posición, lo que propició que alguno pilotos se fuesen quedando descolgados y el grupo principal fuese de apenas siete pilotos, con los otros tres, Bastianini, Rodrigo y Sasaki, intentando no perder el contacto con ellos.

En el decimocuarto giro Jorge Martín cometió un error que salvó con maestría al apurar la frenada en la curva once y meterse en la trayectoria de Bezzecchi, contra quien estuvo a punto de impactar, pero logró evitar la situación, si bien se tuvo que ir "un poco largo" y por ello perdió varias posiciones, en su intento de recuperar posiciones desde la sexta plaza, pero en el mismo punto, una vuelta más tarde (decimoquinta), acabó por los suelos.

Martín intentó arrancar por todos los medios la moto pero ésta no quiso ponerse en marcha y el madrileño, desolado, protagonizó su quinto cero de la temporada, el segundo por culpa suya pues en Jerez se fue por los suelos por culpa de Arón Canet, en Francia no pudo evitar a otro piloto, Marco Bezzecchi, en Cataluña se cayó sólo y en la República Checa no estuvo al estar lesionado.

La carrera había perdido a uno de sus principales contendientes y actual líder, algo que poco después le comunicaron desde el muro a Bezzecchi, quien de esa manera vio la oportunidad de "neutralizar" prácticamente por completo la ventaja de 26 puntos con la que Martín había llegado a Japón.

En las vueltas finales ni Darry Binder ni Lorenzo Dalla Porta se lo pusieron fácil, pero con la maestría de los más veteranos Bezzecchi entró en la recta de meta pegado al rebufo de la moto de Binder y Dalla Porta tras él, con lo que ambos superaron al surafricano, quien se tuvo que conformar con la tercera posición.

Jaume Masiá (KTM) fue el mejor de los españoles en la undécima posición, que logró tras remontar desde el vigésimo primer puesto en la formación de salida, por delante de Marcos Ramírez (KTM) y ya fuera de los puntos Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), decimoctavo.