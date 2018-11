Miguel Oliveira se lleva la victoria en Moto2 en Cheste

El portugués Miguel Oliveira (KTM) se adjudicó la última victoria de la temporada y la tercera en su casillero particular al imponerse en un complicado Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 que se disputó en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste.

Tras Oliveira se clasificaron los españoles Iker Lecuona (KTM), que así protagonizó su primer podio en el campeonato del mundo, y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien fue líder de la prueba durante bastantes vueltas -entre la sexta y la decimocuarta-, hasta que en la quince cometió un error en la curva de entrada a la recta de meta que le hizo caer y pasó de la primera a la tercera posición hasta el final.

Pronto perdió la carrera al líder de entrenamientos, pues el italiano Luca Marini (Kalex) se fue por los suelos en la primera vuelta, segunda curva, y se llevó por delante al español Joan Mir (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y al italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), mientras por delante se ponía líder el español Xavier Vierge (Kalex), si bien antes de acabar ese giro inicial era el italiano Mattia Pasini (Kalex) el que comandaba la carrera.

Marini, al caer, toca a su compatriota Francesco Bagnaia (Kalex), que se sale recto aunque evita la caída, mientras que Joan Mir, por efecto dominó se va al suelo tras el italiano y toca por detrás a Lorenzo Baldasarri para hacerle caer también, mientras Raúl Fernández (Kalex), también se salía recto para evitar irse al suelo.

Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), desde la decimosexta posición de la formación de salida había conseguido recuperar nada menos que se once puestos en el giro inicial para ponerse quinto y apenas dos vueltas más tarde ya era segundo por detrás del portugués Miguel Oliveira, que había dado buena cuenta tanto de Mattia Pasini como de Xavier Vierge, por entonces tercero y cuarto, respectivamente, con el también español Iker Lecuona (KTM), pegado a ellos.

Así fue como se formaron dos dúos al frente de la carrera de Moto2, con Oliveira y Márquez peleando por el liderato y Lecuona y Vierge por el último peldaño del podio, en tanto que Mattia Pasini se iba quedando descolgado de ellos poco a poco.

En la sexta vuelta Alex Márquez superó por primera vez a Miguel Oliveira y marcó la vuelta rápida de carrera para superar la del portugués, que perdió casi un segundo en esa vuelta y se quedó "a tiro" del dúo perseguidor.

Márquez encadenó dos vueltas rápidas consecutivas con las que abrió un hueco importante respecto a sus perseguidores, que pasaron a ser tres en lugar de dos y con las que consolidó su espectacular remontada para centrar sus esfuerzos en no cometer un error que le pudiese hacer caer, como le sucedió al estadounidense Joe Roberts (NTS), cuando era sexto.

Una nueva vuelta rápida en el noveno giro incrementó la ventaja del piloto de Estrella Galicia 0'0 hasta el segundo y medio, mientras que Miguel Oliveira aguantó el tirón de sus perseguidores y se mantuvo en la segunda posición, con Xavier Vierge a escasamente un segundo de él, aunque en la duodécima vuelta acabó por los suelos y no pudo continuar en carrera.

Poco a poco las posiciones en cabeza se fueron consolidando con Márquez primero, perseguido por Oliveira con Lecuona tercero, a pesar de algún que otro susto en forma de salida de pista y, por detrás, Augusto Fernández (Kalex), estaba en los puntos, duodécimo, e Isaac Viñales (Kalex), se acercaba a ellos desde la decimoctava posición.

Una vez más había sorpresas por delante pues en la decimoquinta vuelta el líder de la carrera, Alex Márquez se fue por los suelos en la curva catorce pero sin soltar el manillar en ningún momento para evitar que se parase el motor de su moto regresó a la carrera en la tercera plaza, tras Oliveira y Lecuona.

Quedaban diez vueltas por delante pero la desventaja de Alex Márquez era de dieciséis segundos, una distancia que ya entonces se antojaba imposible de recuperar para el piloto de Estrella Galicia 0'0, quien al menos subiría al podio en el tercer peldaño.

El desarrollo de la carrera y las condiciones de la pista fueron condimentos suficientes como para que Oliveira se centrase en no cometer los errores de sus rivales hasta el final, al igual que Iker Lecuona, y con otro protagonista destacado por detrás, el francés Fabio Quartararo (Speed Up), quien a pesar de ser noveno de entrenamientos tuvo que salir en última posición al no arrancar a tiempo su moto, a cinco vueltas del final peleaba por la quinta plaza con el australiano Remy Gardner (Mistral 610), que le ganó ese personal duelo.

Bajo la bandera de cuadros pasó en primera posición Miguel Oliveira, por delante de Iker Lecuona y Alex Márquez, con Augusto Fernández octavo, e Isaac Viñales decimosexto.