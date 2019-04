Un Márquez imparable logra su séptima 'pole' en Austin

Nadie puede con Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en su feudo del circuito de Las Américas de Austin, escenario este domingo de la tercera prueba puntuable del mundial de MotoGP, el Gran Premio de Las Américas.



Márquez dominó la segunda clasificación con cierta autoridad después de dar un auténtico recital de pilotaje en los cuartos libres y sentenciar la que es su séptima "pole position" en el circuito estadounidense.



Los cuartos y únicos libres de la jornada tuvieron un valor especial para todos los pilotos ya que era la única oportunidad para poner a punto todo aquello que se quería haber probado en la tercera sesión de pruebas libres, que tuvo que ser cancelada por las adversas condiciones meteorológicas.



Aunque hubo cambios en la cabeza de la clasificación entonces, el piloto de Repsol Honda realizó un auténtico recital -fue el primero en montar neumáticos de seco- al conseguir en su sexta vuelta un registro de 2:08.971 que era nada menos que 5,6 segundos más rápido que quien hasta ese momento ocupó la primera plaza, el también español Alex Rins (Suzuki GSX RR).







