Horarios de MotoGP: Gran Premio de España

El Mundial de Motociclismo llega este fin de semana a Europa con la disputa de su cuarta prueba del calendario, el Gran Premio de España que acoge el circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario en el que el piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) desea recuperar lo perdido en Austin (Texas) para recuperar el mando en la categoría de MotoGP.

El de Cervera ha tenido casi tres semanas para prepararse para esta primera carrera en casa, a la que llega con el sinsabor que le dejó su caída en el Gran Premio de Las Américas, una cita en la que siempre había ganado y de la que en esta ocasión se marchó con su primer '0' y la pérdida del liderato.

Este error, de todos modos, no fue excesivamente dañino en términos clasificatorios, aunque el actual campeón del mundo de la categoría 'reina' ha pasado de ser primero a situarse cuarto en la clasificación, a nueve puntos del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), teóricamente su principal rival, pero que no le sacó mucho partido en el COTA al revés del catalán, sin subir ni siquiera al podio.

Ahora, con el aliento que da siempre la afición española, Márquez espera retomar el control de un Mundial que tras las tres primeras pruebas se presenta igualado, aunque haya sido su Honda la que parezca la más fuerte por encima del resto tras ser segundo en Catar y ganador en Argentina. En Austin se llevó la 'pole' y cuando se fue al suelo lideraba la carrera con casi cuatro segundos de ventaja.

HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE ESPAÑA



VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)