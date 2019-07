Alex Márquez se hace con su primera 'pole' del año

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió su primera "pole position" de la temporada, al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Alemania de Moto2, que se disputa este domingo en el circuito de Sachsenring, a pesar de tener que disputar la primera clasificación.





