Pole de récord para Marc Márquez en el GP de Alemania

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha logrado este sábado la pole, con récord absoluto de la pista, para la carrera del Gran Premio de Alemania, novena cita del Mundial de motociclismo, después de una magnífica sesión cronometrada en la que se impuso por delante de un dolorido Fabio Quartararo (Yamaha), con una subluxación en el hombro, y de Maverick Viñales (Yamaha).





