GP de Alemania: Triunfo y liderato para Álex Márquez en Moto2

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se adjudicó el triunfo en el Gran Premio de Alemania de Moto2 que se disputó en el circuito de Sachsenring y que le permite recuperar el liderato en la provisional del mundial, por delante del surafricano Brad Binder (KTM) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex).





