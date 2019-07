Marc Márquez repite victoria en el GP de Alemania

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se adjudicó su quinta victoria de la temporada y la décima consecutiva en el circuito de Sachsenring, escenario este domingo del Gran Premio de Alemania de MotoGP, con lo que amplia su ventaja en la provisional del mundial a más de dos grandes premios de distancia.





Junto a él en el podio acabaron el español(Yamaha YZR M 1) y el británico(Honda RC 213 V).Aunque hizo una mala salida, Marc Márquez no tardó en recuperar el terreno cedido para ser líder ya desde el primer parcial, seguido por Maverick Viñales, Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) y Alex Rins (Suzuki GSX RR).El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había sido segundo de entrenamientos, tampoco salió demasiado bien y en su afán por remontar demasiado rápido cometió un error que le hizo rodar por los suelos en la segunda vuelta, en la que, quienes más "achucharon" en esos instantes al vigente campeón del mundo de MotoGP. Tras Fabio Quartararo, también se fue por los suelos el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y poco después el francés Johann Zarco (KTM RC 16).Con sendas vueltas rápidas de los tres, en el tercer giro delante se había quedado solos delante, pero en la cuarta una nueva vuelta rápida y nuevo récord del circuito de Marc Márquez, ya dejó mucho más claras sus intenciones, que no eran otras que escaparse una vez más en solitario camino de su quinta victoria de la temporada.Un nuevo récord de la pista en la quinta vuelta hizo que el hueco del piloto dese aproximase al segundo respecto a Alex Rins, que empezó destacarse de Maverick Viñales con el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) en la cuarta plaza y los pilotos de Ducati, Jack Miller, Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso, sufriendo más de lo previsto por detrás de él.El italiano, undécimo en la formación de salida, consiguió recuperar un par de posiciones para rodar tras el rebufo de su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y por delante del español Joan Mir (Suzuki GSX RR).Poco a pococamino de la décima victoria consecutiva en Sachsenring y la séptima en la categoría de MotoGP, con Alex Rins cómodo en la segunda posición, mientras Maverick Viñales se las tenía que ver con Crutchlow por el tercer puesto.Algo más atrás Petrucci, que en la clasificación tuvo una fuerte caída en la que se produjo un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha y en la muñeca, se percató de que Miller comenzaba a aumentar su ventaja en la quinta posición y decidió superar a su compañero y jefe de filas Dovizioso para ir en busca del australiano.La carrera había perdido cualquier interés con un, una segunda plaza consolidada por Alex Rins, que poco después protagonizó la sorpresa negativa con una nueva caída, y sólo la pelea por el tercer peldaño del podio entre Viñales y Crutchlow tuvo algo de atractivo, como también la pelea de las tres Ducati por la quinta plaza.Rins se fue por los suelos en la curva once al irse el tren delantero de su Suzuki GSX RR cuando era segundo cómodo con casi un segundo de ventaja sobre, que se encontró con la segunda plaza, perseguido aún por Cal Crutchlow, mientras que por detrás Joan Mir iba poco a poco escalando posiciones y cuando su compañero caía él llegaba a la sexta posición, pegado a las Ducati de Dovizioso y Petrucci.En la vigésimo primera vueltadio buena cuenta dey se puso tras la estela de Petrucci y en esa lucha estuvieron también, que llegó desde atrás aunque muy justo de neumáticos cometió algunos errores que le hicieron ceder algunos metros.Viñales y Crutchlow protagonizaron su propia pelea y estos y aquellos fueron los puntos más atractivos del último tercio de la carrera de MotoGP, en la que al final no se registraron nuevos cambios y con Márquez en lo más alto del podio a su lado estuvieron Viñales y Crutchlow, mientras que la lucha de las Ducati se saldó en favor de Petrucci por delante de Dovizioso y Miller, con Mir en la séptima posición por delante de Valentino Rossi.(Aprilia RS-GP), que peleaba por la novena posición con el italiano Franco Morbidelli, se fue por los suelos en la curva diez a menos de dos vueltas para el final, con lo que Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) acabó undécimo por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16).