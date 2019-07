Moto3: Dalla Porta se corona en Sachsenring

El italiano Lorenzo dalla Porta (Honda) se adjudicó su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Alemania de Moto3 que se ha disputado este domingo en el circuito de Sachsenring, por delante de los españoles Marcos Ramírez (Honda) y Arón Canet (KTM), que le sitúa líder en la provisional del mundial.





Dalla Porta llegó a Alemania a siete puntos de Arón Canet, pero los malos entrenamientos del español, que le obligaron a salir desde la vigésima segunda posición, le condicionaron en gran medida durante la carrera, aunque llegó a remontar hasta la primera posición.Seguramente el esfuerzo realizado por Arón Canet castigó mucho los neumáticos de su moto y en la última vuelta tuvo que sucumbir al ataque de los dos pilotos de la escuadra Leopard sin poder evitar perder el liderato del campeonato por apenas dos puntos respecto al italiano.El también italiano Romano Fenati fue el más rápido en la salida, perseguido pory Kaito Toba (Honda) con un ritmo muy fuerte para intentar romper cuanto antes la carrera y ello ritmo provocó los primeros errores, como el protagonizado por Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), que se fue al suelo en la curva dos y el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) no lo pudo evitar con lo que ambos quedaron fuera de carrera a las primeras de cambio.Fenati tiró con fuerza para poner en fila india a todos los pilotos, pero la práctica totalidad de los favoritos por delante, con Ramírez, Toba, el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), que tenía la gran oportunidad de neutralizar la ventaja del líder en la provisional del mundial, el español Arón Canet (KTM), que de la vigésimo segunda plaza en dos vueltas "sólo" recuperó tres posiciones para pasar decimonoveno., Fenati, Ramírez, dalla Porta, Jakub Kornfeil, Ayumu Sasaki, Albert Arenas, Kaito Toba, John McPhee y el turco Can Öncü (KTM); el grupo perseguidor lo encabezó Tony Arbolino (Honda) y en el mismo estaban los españoles Raúl Fernández (KTM), Arón Canet (KTM), decimoquinto, Jaume Masiá (KTM) y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda).Pero las peculiares características del trazado permitieron que el grupo perseguidor se fuese acercando poco a poco a la cabeza, en donde mandaba el español, entre otros, pues tras Romano Fenati asumieron también el rol de líder el checo Jakub Kornfeil y Dalla Porta., cuando su rival, Arón Canet, era decimoquinto, pero Marcos Ramírez, tercer mejor tiempo de entrenamientos, saltó enseguida para recuperar el liderato un giro más tarde y a partir de entonces intentar cambiar el ritmo para abrir un hueco en solitario.En ese grupo se produjo una primeray después de Kaito Toba, que propició un corte prácticamente definitivo en el grupo principal, que dejó a siete unidades por delante y al resto por detrás.Delante se quedaron Fenati, Kornfeil, McPhee, Dalla Porta, Ramírez, Raúl Fernández y Sasaki y, en el de atrás, encabezado por Tatsuki Suzuki, además de Canet y García, estaba también Arbolino, tercero en la clasificación provisional del mundial.A partir de ese momento comenzaron las "refriegas" en el grupo de cabeza pues aunque Lorenzo dalla Porta marcó el ritmo, por detrás de él se comenzaron a producir constantes adelantamientos, en particular del joven Raúl Fernández, sabedor de que enpodía tener una clara oportunidad de pelear por el podio y ello propició que nuevamente se volviese a ralentizar el ritmo y el grupo perseguidor empezase otra vez a acercarse poco a poco.Así fue como hasta el grupo de cabeza llegó el líder del mundial, Arón Canet, tras el rebufo de Tatsuki Suzuki, para empezar adelantar rivales, sabedor de lo necesario que era para él conseguir estar tras el rebufo de Dalla Porta.Con un pilotaje súper agresivo, Canet llegó hasta la quinta posición, después la cuarta en un apurado adelantamiento en el que llegó a pisar los límites de la pista y por eso le dieron un primer aviso pero el de Corbera superó a Ramírez y McPhee para ponerse segundo tras el rebufo del italiano a falta de menos de tres vueltas, lo que hacía presagiar que el final podía ser de infarto.En la apurada de frenada de final de recta al comienzo de la última vuelta Arón Canet se metió por dentro para colocarse líder por primera vez de la carrera mientras por detrás se iban por los suelos el surafricano Darryn Binder y el italiano Dennis Foggia.Pero, como también Marcos Ramírez, para conseguir el doblete del equipo Leopard y además de la primera victoria del italiano en la presente temporada del campeonato del mundo consigue el liderato del mundial con dos puntos de ventaja sobre el español.Raúl Fernández logró la quinta plaza, con Sergio García undécimo, Jaume Masiá decimosexto y Albert Arenas vigésimo primero.