Horarios de MotoGP: Gran Premio de Tailandia en el circuito de Chang

El Mundial de Motociclismo viaja hasta Tailandia este fin de semana con todas las miradas puestas en Marc Márquez, que podría proclamarase campeón de manera matemática. Para ello, le basta con sacar dos puntos más que Dovizioso.

En Moto 2, Álex Márquez aventaja en 38 puntos a Jorge Navarro, mientras que en Moto 3, Lorenzo Dalla Porta sigue como líder.

Los horarios cambian sustancialmente respecto a las últimas carreras en Europa, ya que en España comienzan a primera hora de la mañana.

Estos son los horarios para el circuito de Chang:

Viernes

04:00h / 04:40h Moto3 (FP1)

04:55h / 05:40h MotoGP (FP1)

05:55h / 06:35h Moto2 (FP1)

08:15h / 08:55h Moto3 (FP2)

09:10h / 09:55h MotoGP (FP2)

10:10h / 10:50h Moto2 (FP2)

Sábado

04:00h / 04:40h Moto3 (FP3)

04:55h / 05:40h MotoGP (FP3)

05:55h / 06:35h Moto2 (FP3)

07:35h / 07:50h Moto3 (Q1)

08:00h / 08:15h Moto3 (Q2)

08:30h / 09:00h MotoGP (FP4)

09:10h / 09:25h MotoGP (Q1)

09:35h / 09:50h MotoGP (Q2)

10:05h / 10:20h Moto2 (Q1)

10:30h / 10:45h Moto2 (Q2)

Domingo

03:40h / 04:00h Moto3 (WARM UP)

04:10h / 04:30h Moto2 (WARM UP)

04:40h / 05:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)