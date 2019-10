Marc Márquez: "Gané como había soñado"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que ha conquistado su sexto título de MotoGP como lo "había soñado", ganando la carrera del Gran Premio de Tailandia, y ha explicado que no se piensa "relajar" en las cuatro pruebas que restan, además de advertir de que comenzará el próximo año con "la misma presión, las mismas ganas y el mismo objetivo".





. Después de cómo se había puesto el campeonato, mi intención era intentar ganar la carrera; lo demostré desde el viernes, pese a la caída arriesgando también el sábado, y hoy creo que ha sido incluso más difícil que en Misano. Fabio -Quartararo- tenía un poco más, pero hemos aprovechado la velocidad punta. Hemos acabado el año, aunque quedan cuatro carreras, como se merecía Repsol Honda, con una victoria", señaló en declaraciones a DAZN.A pesar de eso, el de Cervera confesó quetras Fabio Quartararo (Yamaha). "Ha habido un momento en que sí, cuando me ha sacado casi un segundo, lo veía complicado. Pero he pensado que tenía que bajar. Físicamente estoy mejor que nunca, sabía que aguantaría toda la carrera al cien por cien, aunque he llegado al 'corralillo' mareado. Tenía ganas de hacerlo ganando", indicó., nadie le ponía en las quinielas. Hemos mejorado la regularidad y saber sufrir, esto lo demuestra la ventaja de puntos", dijo el catalán sobre los retos de este curso.Todo en un año que empezó tras haberse sometido a una operación de hombro.Uno de los objetivos era caerse menos, y lo hemos conseguido hasta ahora. Estamos yendo al límite y no me quiero relajar en ningún momento, porque quiero acabar el año y empezar bien el 2020. No nos relajamos", manifestó.Con su octavo título de campeón del mundo, Márquez se queda a uno de los nueve que poseen los italianos y Carlo Ubbiali y el británico Mike Hailwood. "Son nombres importantes, estamos rodeados de leyendas del motociclismo. Es un orgullo, pero no quiero cambiar mi mentalidad ni mi método. Tenemos que disfrutar este año, pero el año que viene será la misma presión, las mismas ganas y el mismo objetivo", concluyó.