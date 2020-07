Marini domina casi desde el principio y gana en Moto2

El italiano Luca Marini (Kalex) dominó casi desde el principio el Gran Premio de España de Moto2 que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera que es su primera victoria de la temporada y la cuarta de su carrera deportiva. Junto a Marini en el podio estuvieron el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español Jorge Martín (Kalex), ambos compañeros de equipo en el KTM del finlandés Aki Ajo.



Jorge Martín (KTM), autor del mejor tiempo salió muy rápido y aguantó en primera posición, mientras que Arón Canet (Speed Up), desde más atrás, salió como una exhalación y en la apurada de frenada de la primera curva se pudo colocar segundo, mientras que en ese mismo punto se iba por los suelos otro de los aspirantes a la victoria, el español Jorge Navarro (Speed Up), que se tocó con el italiano Marco Bezzecchi (KTM) y no pudo evitar la caída.







El toque de @Jorge_Navarro9 que lo dejó fuera de carrera a las primeras de cambio... ¡Tenía velocidad para luchar por todo! ¡Ánimo!#VuelveMotoGP ?? #SpanishGP ???? pic.twitter.com/PIzLwi1YZa — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2020

Martín comenzó a tirar con fuerza delante pero, espectacular al apagarse el semáforo, y también el italiano Luca Marini (Kalex), que supo aguantar los primeros ataques del líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), por entonces cuarto, por delante de Bezzecchi y del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).El ritmo impuesto por el piloto de San Sebastián de los Reyes propició queel propio Martín, Marini, Nagashima, Canet y Bezzecchi, con un primer grupo perseguidor encabezado por el alemán Marcel Schrotter y en el que también estaban Lowes, Remy Gardner Thomas Luthi , todos ellos sobre sendas Kalex.En la cuarta vuelta Jorge Martín se vio superado tanto por Luca Marini, que intentó tirar para escaparse sin éxito, como por su compañero de equipo Tetsuta Nagashima, aunqueEl español Marcos Ramírez (Kalex), fue otro de los perjudicados de la carrera, alen la que se llevó por delante al tailandés Somkiat Chantra (Kalex), sin que ninguno de los dos pudiese continuar, como tampoco poco después Marco Bezzecchi, que intentaba superar a Martín para ponerse tercero.Marini, al que le gusta rodar en solitario sin nadie que le moleste para intentar su mejor ritmo, consiguió abrir hueco poco a poco respecto a Nagashima y Martín, que no dieron su brazo a torcer yo los neumáticos comenzaban a dar síntomas de debilidad.Ese fue el principal problema de muchos pilotos, ya que al igual que en el caso de Bezzecchi, también Marcel Schrotter de su moto por el esfuerzo realizado y con las temperaturas tanto del ambiente como del asfalto subiendo paulatinamente.A catorce vueltas del final(1,2) sobre Tetsuta Nagashima, quien tras su rebufo llevaba pegado a Jorge Martín y también a Arón Canet, con Vierge en la séptima plaza, Héctor Garzó (Kalex) decimotercero y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), ya en los puntos decimoquinto, tras salir muy atrás (vigésimo cuarto).Pero apenas una vuelta más tardede carrera, en un claro aviso de que comenzaba la caza del líder de la competición, mientras que Arón Canet parecía dar síntomas de debilidad en su segunda carrera en Moto2 y no podía hacer nada por frenar a Sam Lowes, que le arrebató la cuarta plaza.Nagashima no pudo neutralizar el ritmo de Marini, quien salvo por algún error en alguna vuelta,, mientras por detrás Sam Lowes intentaba infructuosamente alcanzar a Jorge Martín para quitarle la tercera y última plaza del podio, con Arón Canet en la quinta plaza. Xavier Vierge (Kalex) fue décimo, con Héctor Garzó (Kalex), duodécimo y Augusto Fernández, decimotercero, todos ellos en los puntos, no así Edgar Pons (Kalex), quien se tuvo que conformar con la decimosexta posición.