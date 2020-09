Viñales: "La mentalidad ha sido la misma"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Emilia Romagna y la Riviera de Rimini de MotoGP, se mostró muy satisfecho por su primera victoria de la temporada y recalcó que su "mentalidad ha sido la misma".

"No he cambiado absolutamente nada, simplemente ha sido cuestión de hacer una buena salida y mantener un buen ritmo", señaló.

"Hemos hecho un buen trabajo este fin de semana y creo que ha sido uno de los mejores fines de semana hasta el momento. Al final he intentado presionar a 'Pecco' ya que se me iba mucho en el tercer parcial, en la recta, y no conseguía cogerle, pero sí que veía que poco a poco le iba ganando alguna décima y al final podía haber dado otro paso adelante en las últimas vueltas, pero al final ha sido así", narró Viñales.

"Al final la clave han sido las primeras vueltas, en las que he podido rodar rápido, pero también al final estábamos haciendo vueltas rápidas por debajo del récord de la pista y creo que hemos sido fuertes", afirmó el piloto de Yamaha.

Maverick Viñales ha tenido muchos problemas hasta conseguir esta primera victoria, pero reconoció que "era cuestión de buscar una buena puesta a punto y esta forma nueva de trabajar ha ido bastante bien". "Hemos sufrido el viernes y el sábado por la mañana, pero luego hemos encontrado una puesta a punto para el principio de la carrera y he podido apretar", añadió.

"Al principio he cometido un pequeño error en la curva cuatro al querer ir por encima del límite para abrir hueco con los de detrás y me ha pasado 'Pecco', y ahí me ha abierto un poco de hueco. Esas son algunas de las cosas que tenemos que ir puliendo, pero que nos harán ser más fuertes", recordó el piloto de Yamaha.

Viñales destacó que sigue sin pensar en el mundial y que su mentalidad es "la misma, sacar el máximo en cada carrera y todo" el potencial del equipo. "En la primera vuelta he salido con fuerza y con garra, pues quería pasar a Jack -Miller- y no he podido ni en la curva uno ni en la dos, pero en la tres ya ha podido ser y creo que ahora tenemos que continuar con este setting, que nos ha ido muy bien y realmente de mitad de la carrera hacia adelante también podía ir bastante fuerte", comentó.

"Me sabe bien la victoria. Algunas personas dudaban mucho de mí y pensaban que era un problema de mentalidad, pero mi mentalidad es siempre la misma y tengo la mente puesta en ganar, pero no había encontrado suficiente confianza como para empujar desde el principio con la moto y esta vez hemos tratado de estar siempre con la puesta a punto de la carrera durante todo el fin de semana para tener las mejores sensaciones posibles y ver qué podíamos mejorar", dijo Maverick Viñales.

"Hemos dado dos pasos adelante y estoy muy satisfecho con todo el trabajo realizado en el equipo. Pecco hoy era muy rápido, pero yo estaba ahí, estaba llegando y pude mantener una buena temperatura del neumático y un ritmo constante de carrera", manifestó.

"Era difícil llegar a Pecco y adelantarlo, pero a pesar de todo ha hecho una gran carrera y nosotros tenemos que seguir trabajando en esta misma línea y ahora me encuentro muy motivado porque creo muchísimo en mí mismo y sé perfectamente lo que soy capaz de conseguir con esta moto y por eso estoy satisfecho de mostrar mi potencial real y seguir luchando por la victoria", explicó.

"Eso es lo más importante, volver a sentirse fuerte, volver a sentir todo el potencial que tenemos y muy contento de extraer el máximo petróleo a nuestra moto este fin de semana", añadió Viñales, y aseguró: "Siempre he estado aquí, simplemente teníamos que intentar sacar el máximo potencial a la moto sobre todo en carrera".

"Hemos cambiado mucho el balance de la moto, sobre todo me he sentido inmediatamente mejor en la frenada al poder extraer todo el potencial de los frenos y de la velocidad punta, y he tenido mucha más confianza en el tren delantero, que me ha hecho sentir muy bien, y ayer dimos una vuelta maravillosa de la que me siento muy orgulloso y también hoy de la carrera, sobre todo al principio, que he podido empujar muy fuerte para intentar escapar del grupo y eso es lo que se me queda en la mente y lo que me hace tan feliz", recalcó el piloto español.