Joe Roberts conquista su tercera pole de la temporada en Moto2

EFE / Madrid

El estadounidense Joe Roberts (Kalex) sumó su tercera "pole position" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, por delante del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el australiano Remy Gardner (Kalex).



El mejor español de la categoría fue Jorge Martín (Kalex), que llegó a ser líder pero al sufrir una caída no pudo defender su posición y acabó cuarto.





El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), que tuvo numerosos problemas durante los entrenamientos, consiguió enmendar bastante bien la plana al lograr el mejor tiempo en la primera clasificación, por delante del suizo Thomas Luthi (Kalex), el español Arón Canet (Speed Up), todavía con molestias en su antebrazo derecho por la operación quirúrgica a la que se tuvo que someter por culpa del síndrome compartimental, y el también italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up).Luthi no tuvo demasiada suerte pues tras conseguir su pase a la segunda clasificación protagonizó una caída en la curva siete que dejó su moto dañada y comprometía su participación en la segunda clasificación, aunque como mal menor pudo regresar sobre ella hasta su taller y salir a pista todavía con algo más de diez minutos de clasificación efectiva.Bastianini "caliente" tras disputar la primera clasificación, se convirtió en el primer líder al rodar en 1:37.603, seguido por los españoles Héctor Garzó (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up), pero con todos los pilotos en fila india los cambios se sucedieron en cabeza de la clasificación.(Estrella Galicia 0'0 Kalex) y poco después Jorge Martín, que rodó en 1:36.522, pero todavía con más de ocho minutos por delante, aunque poco después Jorge Martín sufrió una caída en la curva tres y no pudo volver a arrancar su moto por lo que dejó la primera posición a expensas de lo que pudieran conseguir sus rivales.En ese mismo punto, la curva tres, se fue al suelo segundos más tarde Jorge Navarro (Speed up), mucho más atrás en la clasificación, en tanto que Luca Marini (Kalex), a pesar de la lesión que se produjo tras la caída de ayer ascendía hasta la segunda posición, entre Jorge Martín y Sam Lowes, que poco después se puso líder, aunque al final la "pole" fue para el estadounidense Joe Roberts.Con el estadounidense al frente de la clasificación, en esa primera línea se situaron Sam Lowes y el australiano Remy Gardner (Kalex), conen la segunda, y Xavier Vierge, Jake Dixon y Enea Bastianini en la tercera, mientras que Arón Canet se tuvo que conformar con la duodécima posición, lo que significa la cuarta línea de la formación de salida.