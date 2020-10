Masiá firma su primera 'pole de la temporada en Moto3

El español Jaume Masiá (Honda) consiguió su primera "pole position" de la temporada y un nuevo récord absoluto de Moto3 al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, por delante de Albert Arenas (KTM) y el británico John McPhee (Honda).



El también español Raúl Fernández (KTM), que dominó buena parte de la sesión, al final se tuvo que conformar con la cuarta plaza, segunda línea, junto a Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda).





El japonés(Honda), el italiano(KTM), el también nipón(Estrella Galicia 0'0 Honda) y el hispano argentino(Honda) fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación en un final intenso y con una estrategia basada en la última vuelta.Esa estrategia fue la que dejó fuera al italiano(Honda), que estaba dentro de la segunda clasificación pero que se vio fuera de la misma al conseguir su registro Toba, y tras sufrir una caída en su último intento de vuelta rápida, ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta.(Husqvarna) y(Honda) no consiguieron su objetivo en esa primera clasificación y se verán relegados a posiciones muy atrás de la formación de salida, como también el turco(KTM), el japonés(Honda), o el checo(Honda), que había sido el más rápido de la categoría en el primer día de entrenamientos en Le Mans.Enseguida Raúl Fernández (KTM), autor de tres "pole position" durante la temporada, se puso al frente de la tabla de tiempos en la segunda clasificación (1:42.349), perseguido por el surafricano Darryn Binder (KTM), vencedor hace quince días en Cataluña, el japonés Ayumu Sasaki (KTM) y el también español y anterior líder del mundial, Albert Arenas (KTM).Una de las sorpresas de la sesión estuvo protagonizada por el líder del mundial, el japonésquien intentó hacer su mejor tiempo en la parte final de la misma peroy con ello, al no tener ningún registro válido, se quedó en las últimas posiciones de la clasificación -decimoséptimo- mientras sus rivales tiraban para conseguir una buena clasificación.Como Ogura,, que venía de la primera clasificación, y al que no pudo evitar el italiano Andrea Migno (KTM), que por entonces era séptimo, si bien cayó hasta la decimotercera posición, mientras por delante Jaume Masiá le quitó la primera plaza a Raúl Fernández, que acabó cuarto al ser superado también por McPhee.A ambos les quitó la "pole position" Albert Arenas, pero por detrás Jaume Masiá, todavía en vuelta rápida y con parciales de récord, estableció una nueva marca absoluta de la categoría al rodar en 1:41.399 y se garantizó su primera "pole" del año.El italiano, en la tercera línea junto a Ayumu Sasaki y Romano Fenati, mientras que en la cuarta acabaron Celestino Vietti, Denni Foggia y Darryn Binder, por delante de Andrea Migno, Stefano Nepa y Carlos Tatay.