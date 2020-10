Horarios de MotoGP: Gran Premio de Teruel en el circuito de MotorLand Aragón.

Los pilotos españoles Joan Mir (Suzuki) y Albert Arenas (KTM) tratarán de defender este fin de semana sus respectivos lideratos en las categorías de MotoGP y Moto3 respectivamente del Mundial de Motociclismo en la segunda cita consecutiva en MotorLand Aragón.

Ambos tienen como objetivo salvar de la mejor manera posible este Gran Premio de Teruel para apuntalar sus opciones de cara al 'tríptico' final del campeonato del mes de noviembre, con dos citas en Cheste (Valencia) y la final y 'desconocida' para casi toda la parrilla en Portimao (Portugal).

En la categoría 'reina', hay el tercer cambio de líder de la temporada, con un Mir al que nadie esperaba ahí a principio de campaña y que tiene una pequeña ventaja de seis puntos sobre un Fabio Quartararo (Yamaha) que sufrió mucho el pasado domingo en el circuito de Alcañiz (Teruel).

Horarios del GP de Teruel en MotorLand

Viernes 23 de octubre:

10.00 - 10.40: Moto3 FP1

10.55 - 11.40: MotoGP FP1

11.55 - 12.35: Moto2 FP1

13.35 - 14.15: Moto3 FP2

14.30 - 15.15: MotoGP FP2

15.30 - 16.10: Moto2 FP2

Sábado 24 de octubre:

10.00 - 10.40: Moto3 FP3

10.55 - 11.40: MotoGP FP3

11.55 - 12.35: Moto2 FP3

13.15 - 13.30: Moto3 Q1

13.40 - 13.55: Moto3 Q2

14.10 - 14.40: MotoGP FP4

14.50 - 15.05: MotoGP Q1

15.15 - 15.30: MotoGP Q2

15.50 - 16.05: Moto2 Q1

16.15 - 16.30: Moto2 Q2

Domingo 25 de octubre:

9.20 - 9.40: Moto3 Warm Up

9.50 - 10.10: MotoGP Warm Up

10.20 - 10.40: Moto2 Warm Up

11.20: Carrera Moto3 (19 vueltas)

13.00: Carrera MotoGP (23 vueltas)

14.30: Carrera Moto2 (21 vueltas)