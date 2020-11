Tito Rabat se queda sin moto en MotoGP tras el fichaje de Marini

El italiano Luca Marini ha sido confirmado como el segundo piloto junto a su compatriota Enea Bastianini en la escudería Esponsorama Racing de MotoGP que dirige el español Raúl Romero y que contará con Ducati Desmosedici GP19 con mejoras, al quedar "congelados" todos los motores para 2021, y que deja fuera del equipo, a pesar de tener contrato, al español Esteve "Tito" Rabat.

Marini y Bastianini luchan por el título de Moto2 desde el inicio de temporada y han demostrado grandes capacidades para merecer una moto en la categoría reina, en la que además, por primera vez, el equipo Esponsorama Racing tendrá dos pilotos de nivel similar con los cuales poder continuar creciendo al manillar de sendas Ducati Desmosedici GP19 con mejoras durante la temporada.

"Esponsorama Racing demuestra una vez más la evolución llevada a cabo en los últimos años al luchar por las posiciones delanteras con la llegada de Johann Zarco y la evolución de Tito Rabat durante los últimos años", recuerda Raúl Romero.

"Sólo tenemos palabras de agradecimientos para nuestros colaboradores de Ducati, Öhlins o Brembo y nuestros patrocinadores y tener el año que viene con nosotros a Luca Marini y la estructura del SKY VR46 es todo un orgullo ya que, a día de hoy, es una de las estructuras más fuertes del campeonato en todas las categorías", reconoce Romero en la nota de prensa de su equipo.

"Llegar a MotoGP es el sueño que todo piloto tiene desde la infancia y tener esta gran oportunidad y poder compartirla con el Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing y Ducati es aún mejor", señala Marini.

"Estoy muy contento de subir a MotoGP con Ducati y Esponsorama pero me toca concentrarme en terminar la temporada, ya que me gustaría subir siendo Campeón del Mundo aunque se que no será fácil", afirma Enea Bastianini.