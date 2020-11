Horarios de MotoGP: Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el circuito de Cheste

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) afrontará este fin de semana su primera opción matemática por el título mundial de MotoGP con la disputa de la penúltima cita de la temporada, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se va a disputar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Mir cuenta con 37 puntos de ventaja sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y uno más respecto a su propio compañero de equipo, Alex Rins, si bien también cuentan con opciones en esta pelea el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), a 41 puntos de distancia, y los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), ambos a 45 puntos.

Al piloto de Suzuki le basta con acabar en el podio si vence cualquiera de los dos primeros, los que más se acercan a él, algo que ha conseguido -acabar en el podio- en siete de las nueve últimas carreras, si bien sus posibilidades de multiplican de manera exponencial si Quartararo o Rins no ganan la carrera.



Moto2 y Moto3

El italiano Enea Bastianini (Kalex) en Moto2 y el español Albert Arenas (KTM) en Moto3 afrontarán este segundo fin de semana en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, con ocasión del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, defender y ampliar su exigua ventaja al frente de las clasificaciones provisionales de sus respectivas categorías.

Horarios del GP de la Comunitat Valenciana en Cheste

Viernes 13 de noviembre:

10:00 - 10:40 FP1 Moto3

10:55 - 11:40 FP1 MotoGP

11:55 - 12:35 FP1 Moto2

13:35 - 14:15 FP2 Moto3

14:30 - 15:15 FP2 MotoGP

15:30 - 16:10 FP2 Moto2

Sábado 14 de noviembre

10:00 - 10:40 FP3 Moto3

10:55 - 11:40 FP3 MotoGP

11:55 - 12:35 FP3 Moto2

13:15 - 13:30 Q1 Moto3

13:40 - 13:55 Q2 Moto3

14:10 - 14:40 FP4 MotoGP

14:50 - 15:05 Q1 MotoGP

15:15 - 15:30 Q2 MotoGP

15:50 - 16:05 Q1 Moto2

16:15 - 15:30 Q2 Moto2

Domingo 15 de noviembre

09:00 - 09:20 Warm Up Moto3

09:30 - 09:50 Warm Up Moto2

10:00 - 10:20 Warm Up MotoGP

11:00 Carrera Moto3

12:20 Carrera Moto2

14:00 Carrera MotoGP