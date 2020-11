Horarios de MotoGP: Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP 2020, será el protagonista de excepción en el circuito portugués de Portimao, escenario por primera vez en la historia de un Gran Premio de Portugal de MotoGP, de la pelea por el subcampeonato del mundo de la categoría reina.

Así, resuelta la duda del campeón, que llegará "relajado" y con ganas de "disfrutar" del título recién conseguido, algunos de sus rivales tendrán que pelearse por el honor de ser segundo tras él y ese objetivo quienes más a tiro lo tienen son el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), brillante vencedor de la segunda carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Moto2 y Moto3

Por su parte, el italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) se juegan este fin de semana su última oportunidad de ser campeones del mundo de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Portugal de Moto2 y Moto3 que se disputará en el circuito de Portimao.

Horarios del GP de Portugal en Portimao



Viernes 20 de noviembre

10:00-10:55 Moto3 FP1

11:10-12:20 MotoGP FP1

12:35-13:30 Moto2 FP1

13:50-14:45 Moto3 FP2

15:00-16:10 MotoGP FP2

16:25-17:20 Moto2 FP2

Sábado 21 de noviembre

10:00-10:40 Moto3 FP3

10:55-11:40 MotoGP FP3

11:55-12:35 Moto2 FP3

13:35-13:50 Moto3 Q1

14:00-14:15 Moto3 Q2

14:30-15:00 MotoGP FP4

15:10-15:25 MotoGP Q1

15:35-15:50 MotoGP Q2

16:10-16:25 Moto2 Q1

16:35-16:50 Moto2 Q2

Domingo 22 de noviembre

10:00-10:20 Moto3 Warm Up

10:30-10:50 Moto2 Warm Up

11:00-11:20 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Carrera (21 vueltas)

13:20 Moto Carrera (23 vueltas)

15:00 MotoGP Carrera (25 vueltas)