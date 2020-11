Raúl Fernández suma su sexta pole del año en Moto3

El español Raúl Fernández (KTM) sumó su sexta pole position de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Portugal de Moto3 que se disputó en el circuito de Portimao.



Fernández marcó un mejor tiempo de 1:48.051, con casi dos décimas de segundo sobre el mejor debutante de la temporada, Jeremy Alcoba (Honda) y con el japonés Ayumu Sasaki (KTM) a 55 milésimas de segundo de él.



En esta ocasión la primera clasificación resultó de lo más interesante, no sólo por ser la última de la temporada sino porque en ella se encontraban nombres propios tan interesantes para la pelea por el título mundial como los del japonés Ai Ogura (Honda) y el italiano Tony Arbolino (Honda), que no habían logrado una buena clasificación inicial.



Pero es que en esta primera clasificación también había pilotos de la talla de los italianos Romano Fenati (Husqvarna) o Niccolo Antonelli (Honda), el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), el británico John McPhee (Honda) o los españoles Alonso López (Husqvarna) y Carlos Tatay (KTM).





Ogura sufrió lo indecible en esa primera clasificación pues prácticamente hasta el último minuto no tenía tiempo, pero salvó la situación con el tercer mejor tiempo, por detrás del surafricano Darry Binder y el japonés Tatsuki Suzuki y por delante de Niccolo Antonelli.Mientras quey cuando iba en vuelta rápida paró incomprensiblemente para que no le siguieran otros pilotos y, al final, no pudo aprovechar el tiempo y se vio relegado a la decimotercera posición de la Q1, que será la vigésimo séptima de la formación de salida, novena línea, muy atrás.Todos los pilotos se lo "pensaron" mucho antes de salir a la segunda clasificación, al esperar la entrada en pista de sus rivales más rápidos, pero con apenas quince minutos de clasificación por delante tampoco de podía arriesgar demasiado y poco a poco fueron saliendo todos, si bien el líder del mundial, Albert Arenas, intentó hacerlo en solitario para que nadie le "cogiese" la rueda., 1:48.790, con Gabriel Rodrigo y Jaume Masiá tras él, en tanto que Albert Arenas era quinto y otros sufrían caídas, como el italiano Andrea Migno (KTM) o el hispano argentino Gabriel Rodrigo, que ya no pudo continuar la tanda de clasificación.A Alcoba le sucedió al frente de la tabla un auténtico especialista a una vuelta, Raúl Fernández, que paró su mejor tiempo en 1:48.051, más de siete décimas de segundo más rápido que el de Honda, pero todavía con tiempo para intentar hacer una vuelta más, como en el caso de Albert Arenas, que salió con menos de dos minutos con los dos neumáticos nuevos y fallaron en los cálculos al ver bandera cuando iban a hacer su último intento de vuelta rápida.Por detrás,, justo por delante de Arenas, en una sesión que dominó Raúl Fernández, con Jeremy Alcoba segundo y Ayumu Sasaki (KTM), tercero, con Tatsuki Suzuki cuarto.Jaume Masiá (Honda), que tendrá que cumplir con una doble sanción de vuelta larga, acabó noveno, con Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) duodécimo.