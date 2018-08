La norma para frenar las emisiones propicia descuentos históricos en la venta de coches

­Si usted está barajando la posibilidad de adquirir o de cambiar de coche, la Unión Europea le ha abierto una ventana de oportunidad de grandes dimensiones. Un Fiat Tipo con un precio de salida tasado en 15.500 euros, se puede adquirir estos días en Málaga por unos 10.500 euros, un descuento que llega al 32 por ciento y que el director financiero de Torino Motor, Ricardo Sánchez, no duda en calificar como «asombroso». Este ejemplo sirve para canalizar lo que está pasando en la mayoría de los concesionarios de la provincia, que están afrontando estos días un momento clave. A partir del 1 de septiembre, entra en vigor la nueva normativa de medición diseñada por la Unión Europea y que se conoce bajo las siglas de WLTP («Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures»). Esto provocará que parte de los vehículos que los concesionarios tienen ahora mismo en stock no cumplan con el nuevo protocolo. Ante este cambio de paradigma, los fabricantes y concesionarios se ven obligados a dar salida a los vehículos afectados o matricularlos antes del 1 de septiembre.

El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA-Asomauto), Carlos Oliva, explica que los nuevos baremos de la WLTP, simplemente, vienen a sustituir al actual sistema que se conoce por las cifras NEDC. Según Oliva, el nuevo protocolo «tiene como objetivo ser más preciso al calcular el consumo y las emisiones que genera un vehículo en conducción real». Es decir, en la práctica y no en la teoría. El WLTP dará más información al comprador sobre el CO2 que emiten los coches, el resto de partículas contaminantes o el consumo más cerca de la realidad. ¿Eso supone alguna restricción para los vehículos que no cumplen con la WLTP? En absoluto. La Unión Europea sólo obliga a que estén matriculados hasta el 1 de septiembre. A partir de aquí, tendrán el mismo tratamiento en su futuro recorrido que cualquiera que sí cumple con el nuevo protocolo. «No habrá ningún tipo de problema», insiste Oliva. Al frente de Honda Cotri, también confirma que su concesionario ofrece significativos descuentos en estos momentos, que varían según el modelo en cuestión, pero siguen la tónica de otros concesionarios en la provincia.

Oliva también barrunta un horizonte interesante para los interesados en adquirir un vehículo de kilómetro cero. Los concesionarios matricularán los vehículos a los que no han podido dar salida antes del 1 de septiembre para no quedarse sentados encima de ellos. Según los últimos datos proporcionados por Faconauto, la entidad que aglutina a todos los concesionarios en España, los primeros siete meses del año cierran con un crecimiento del 11,4 por ciento con respecto al año anterior. Al menos hasta el momento, Oliva no ha detectado, sin embargo, un impacto reseñable en el número de matriculaciones en la provincia de Málaga que se pueda atribuir a la inminente entrada en vigor de la nueva normativa. Oliva confirma que el mes de agosto es un mes tradicionalmente flojo en Málaga. «Acabamos de salir de la Feria», añade un factor que tampoco ayuda a multiplicar las ventas.

El primer objetivo, por lo tanto, es reducir el stock lo máximo posible. Para los vehículos que no salen de la sala de exposición, los concesionarios se guardan el as de la matriculaciones tácticas (kilómetro 0) en la manga. Algo que también acabará beneficiando a los clientes que se acerquen a los concesionarios después del 1 de septiembre.

El gerente de Opel Autopremier, Francisco Jiménez, confirma un contexto que considera «ideal» para adquirir un vehículo. «El momento de comprar ahora un coche es único», subraya, además que confirmar que todos los fabricantes están aplicando promociones, independientemente de la nueva norma. En su caso, asegura que el 10% de la flota que tiene ahora mismo en stock está afectada por el cambio de norma. Un hecho que no le impide ampliar las ofertas.