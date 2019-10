OK Cars Málaga celebra su feria de coches de ocasión hasta el domingo

OK Cars Málaga está ubicado en el Polígono Villa Rosa.

OK Cars Málaga está ubicado en el Polígono Villa Rosa. L. O.

OK Cars Málaga, el centro de venta de vehículos casi nuevos, celebra desde este jueves y hasta el domingo 6 de octubre, los #DíasOKasión, unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la amplia exposición de vehículos que tiene a disposición de los clientes.

OK Cars Málaga ofrece durante estos días más de 100 vehículos "casinuevos" con disponibilidad inmediata, garantía de 12 meses, totalmente revisados y al mejor precio del mercado.

Se trata de una oportunidad única para los malagueños y todas las personas que estos días visiten la ciudad que quieran renovar su vehículo a un precio asequible; pudiendo elegir entre diversos modelos y marcas.

OK Cars, división de venta del holding empresarial de OK GROUP, lleva más de 10 años comercializando vehículos en España y Europa, con más de 70.000 ventas a sus espaldas. Con coches de 3 a 36 meses pertenecientes a más de 20 marcas y 75 modelos diferentes, OK Cars se consolida como la alternativa al vehículo nuevo.

La transparencia es otro de los sellos de identidad de OK Cars. Por eso, el cliente conoce de antemano el precio total del vehículo que desea adquirir, un precio al contado, con todo incluido: garantía, impuestos, gastos de matriculación, traspasos y entrega. Y es como señala José Luis Vizcaíno, responsable de OK Cars Málaga, "la confianza y la tranquilidad del cliente es clave para nosotros".

Además de la venta de vehículos en el mismo centro, OK Cars Málaga es uno de los puntos de entrega de OK Cars que abastece a toda la península.

Durante los #DíasOKasión, OK Cars Málaga, ubicado en la Carretera de Gualdamar, 17, del Polígono Villa Rosa, estará abierto en horario de 9:30 a 20:00, viernes y sábado; y de 10:00 a 14:00 el domingo.