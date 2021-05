¿Te han hecho responsable de un accidente de tráfico sin haber tenido la culpa? Con la cámara de Hello Auto Connect podrás grabarlo todo y demostrar lo que realmente ha ocurrido.

Hello Auto Connect es un asistente que cuenta, entre otras funciones, con una cámara que permite grabar todo lo que sucede durante la conducción. En caso de accidente, esta herramienta deja registrado a través de un vídeo qué es exactamente lo que ha sucedido. El dispositivo, además, cuenta con otras funciones, como avisar a los usuarios en caso de robo o cuando se aproximan a un radar.

La aseguradora que revoluciona el mercado por cobrar solo por lo que se conduce, Hello Auto, regala a todos sus clientes este asistente de conducción, valorado en 149 euros. La instalación de la dashcam, como se conoce a estas cámaras instaladas en vehículos, viene dentro de un dispositivo que se acopla en la luna frontal del coche y que permite registrar lo que pasa durante la conducción. Se trata de un sistema que se está normalizando en muchos países, y es el motivo por el que cada vez se ven más imágenes llamativas en internet captadas en las carreteras.

El asistente de conducción de Hello Auto permite grabar todo lo que pasa durante la conducción.

Graba todo lo que ocurre durante el trayecto en coche, pero además cuenta con varias funciones extra: marcar la velocidad a la que se circula y señalar la velocidad máxima establecida en la vía en la que se circula. También permite activar una zona de actividad y recibir una notificación si el vehículo se sale de ésta, lo que resulta muy útil en caso de robo.

La cámara es gratuita. La aseguradora Hello Auto la regala a todos sus clientes de Málaga, una vez que se contraten el seguro del coche y ofrece la instalación sin costes. Dejarla en su sitio y lista tan solo lleva cerca de veinte minutos, según apunta la compañía.

Controla Hello Auto Connect desde la aplicación móvil

Es posible que te preguntes para qué otras cosas puede ser útil esta dashcam. Si se produce un accidente, es interesante contar con la grabación para dar parte al seguro, que podrá conocer exactamente qué ha pasado. Las imágenes recogidas también pueden valer para enseñárselas a las autoridades, si fuera necesario.

Toda la información de las grabaciones se puede consultar en la aplicación de Hello Auto Connect en el teléfono móvil. Allí, además de los vídeos, se puede consultar información exacta de los sitios por los que se ha circulado, así como ver el histórico de las velocidades a las que se ha conducido el tipo de manejo del vehículo que sigue el conductor.

Este asistente de conducción es como un ordenador avanzado como el que está instalado en algunos vehículos de última generación, pero que se puede añadir a cualquier coche, sea cual sea su edad. Graba hasta ocho horas seguidas. Y si cuando se está conduciendo pasa algo que sí quieres recordar, se puede marcar el momento como importante y más tarde recuperarlo.

Posibilidad de activar el modo privacidad en Hello Auto Connect

El dispositivo de Hello Auto cuenta con una opción “de incógnito”: un modo de privacidad. Si no se quiere registrar por dónde se circula, existe la posibilidad de activar esta opción y el dispositivo pasará a indicar solo, en tiempo real y a través de la pantalla, la velocidad a la que se transita y las limitaciones de la vía. No pasará al teléfono la información que hable de los puntos en los que se ha estado.

Para conectar la dashcam con el teléfono móvil se hace uso del wifi, y para descargar los vídeos es preciso escanear un código QR que aparecerá en la pantalla del dispositivo. La aplicación de Hello Auto se puede controlar por voz. Si sufrieras un accidente de tráfico, podrás hacer una llamada para solicitar asistencia pulsando el botón de emergencia.