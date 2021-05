El cuadriciclo eléctrico de CitroënCitroën, el AMIAMI, un vehículo pensado para facilitar la movilidad urbana, ya está a la venta en España, disponible a través de Internet, de la red de concesionarios oficiales de la marca o en tiendas Fnac. La firma francesa ha celebrado el inicio de su comercialización con evento en la tienda de la cadena de establecimientos dedicados a la cultura y la tecnología de Plaza Catalunya, en Barcelona.

Esta diversidad de canales de venta responde a la necesidad de facilitar el acceso a un vehículo que Citroën ha desarrollado bajo una nueva visión de la movilidad urbana. Se trata de un pequeño coche eléctrico con una autonomía de hasta 75 kilómetros que destaca por su confort, su versatilidad y por la posibilidad de conducirlo sin el permiso de conducir del tipo B.

Las tiendas Fnac de Barcelona en Plaza Catalunya y L'Illa, de Madrid en Callao y La Gavia, Zaragoza y Marbella expondrán durante tres meses una unidad del pequeño vehículo de Citroën, que está disponible desde 7.200 euros y es elegible para solicitar las ayudas del plan Moves III. Según destaca la cadena de tiendas, sus vendedores han recibido formación específica sobre el vehículo para ofrecer una atención adecuada y facilitar la venta, que realizarán online a través de una tablet desde el mismo Fnac. El comprador podrá acudir a la misma tienda a recoger el vehículo el día de la entrega o pedir que se lo entreguen en su casa.

Movilidad y arte se funden en el AMI

El evento de lanzamiento del AMI en el Fnac de Plaza Catalunya ha contado con la presencia de Conxita Herrero, una de las promesas del cómic español, que ha alcanzado el éxito con Gran Bola de Helado, traducido ya a varios idiomas. Durante unas horas, Herrero ha personalizado una unidad del vehículo con sus rotuladores y acrílicos, plasmando su colorido arte urbano en la silueta del pequeño eléctrico francés.

El Citroën AMI es un cuadriciclo de habitáculo cerrado y dos plazas, no alineadas para maximizar el espacio de cada pasajero. Su motor eléctrico entrega ocho caballos de potencia y su batería puede recargarse en apenas tres horas en un enchufe doméstico. Su velocidad está limitada a 45 kilómetros por hora y lo pueden conducir todas aquellas personas mayores de 15 años. Por su tamaño, 2,41 metros de largo y 1,39 metros de ancho, se posiciona como una gran opción para los que busquen una alternativa para la movilidad urbana.

Sobre el acabado básico, el comprador podrá optar por cuatro paquetes My AMI de personalización que añadirán embellecedores para las ruedas, pegatinas de distintos colores, más espacios de almacenamiento, alfombrillas y soluciones como redes para las puertas, ganchos para bolsas o soporte para el teléfono móvil. Todos estos añadidos costarán 400 euros más y su color, rojo, caqui, gris o azul dependerá del pack elegido, llamados Pack Orange, Pack Khaki, Pack Grey y Pack Blue. Por encima destacará el acabado My AMI Pop, desde 8.100 euros, con un embellecedor negro sobre el paragolpes delantero, molduras de refuerzo para los parachoques, un alerón trasero, pegatinas naranjas y embellecedores en los grupos ópticos traseros; y el acabado My AMI Vibe, 8.560 euros, con una decoración específica, molduras negras para los pasos de rueda y barras para el techo.