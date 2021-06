Citroën ha lanzado esta semana el nuevo C3 AircrossCitroën que destaca por un frontal más enérgico, nuevos colores y asientos, una pantalla interior de nueve pulgadas y un dinamismo y confort que te permiten disfrutarlo al máximo conduciendo en cualquier tipo de carretera.

Con la etiqueta de 'made in Spain''made in Spain', ya que este coche está fabricado íntegramente en la planta que tiene Stellantis en Figueruelas, compartiendo línea de montaje con el Opel CrosslandOpel Crossland, se exporta ya a 55 países, entre ellos el siempre particular mercado japonés.

La marca francesa ha aplicado este restyling de una versión que nació en 2017 para introducir importantes cambios, pero al margen del frontal, los asientos y los nuevos colores disponibles podríamos destacar que se ha aprovechado una excelente oportunidad para tocar y modernizar un poco todo.

Es una evidencia que Citroën busca la personalización en todos sus productos y el nuevo C3 Aircross no se iba a quedar al margen de ello, convirtiéndose este modelo en uno de los máximos exponentes de ello. Por diseño, personalización y confort es un coche que destila aire fresco, aventura y libertad.

PRINCIPALES NOVEDADES

En cuanto a las novedades que incluye el C3 Aircross destacan tres aspectos: diseño, personalización y confort.

El frontal ha cambiado mucho con respecto a su predecesor, incorporando una nueva firma luminosa, nuevos paragolpes y faldones, que le proporciona un aire de coche más dinámico y deportivo, ofreciéndole un plus en su estatus. En el lateral también incorpora nuevos diseños de llantas de 16 y 17 pulgadas.

Otro aspecto que destacamos en este modelo es la personalización, ya que permite hasta 70 combinaciones diferentes. Ello se consigue combinando los siete colores exteriores, con dos colores de techo (blanco y negro), cuatro packs de color (por ejemplo en los espejos retrovisores) y tres decoraciones de custodia (en el último pilar), cuya luneta también ha sido rediseñada.

Los nuevos asientos que se han montado mejoran el confort de marcha. Denominados por la marca como 'Advanced Comfort', nos recuerdan de forma notable a los que se utilizan en el C5 AircrossC5 Aircross por su calidad. Destacan por tener materiales más refinados, un acolchado más espeso (con 1,5 centímetros de espesor de espuma y napa de mayor densidad) y un aspecto visual mejorado, estando disponibles con tres nuevos ambientes.

Puestos dentro del coche, la sensación de espacio es grande, ya sea por la modularidad que se le ha otorgado en función de la carga, los numerosos espacios que encontramos para colocar nuestras cosas, la nueva consola central y también por el hecho de que en el interior gozamos de una gran luminosidad, un aspecto que se ha cuidado con detalle.

El Citroën C3 Aircross también destaca por incorporar elementos que normalmente encontramos en coches de un segmento mayor, como la nueva pantalla central de 9 pulgadas, la carga inalámbrica del teléfono móvil, el grip control o el head-up display. De la misma forma, dispone de otros elementos interesantes como la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, la conexión a internet y 12 ayudas a la conducción, como la alerta de cambio de carril, la vigilancia del ángulo muerto, la asistencia al aparcamiento y reconocimiento de las señales, un aspecto que no ha cambiado con respecto a la anterior versión.

MOTORIZACIONES Y PRECIOS

Citroën facilitó en la presentación el abanico de precios del nuevo C3 Aircross, que comienzan desde los 16.290 euros, para la gama de gasolina PureTech, y desde los 17.270 euros para la oferta turbodiésel BlueHDi, sin incluir promociones oficiales.

El coche se ofrece con dos motores tricilíndricos y turboalimentados PureTech de 1,2 litros, con 110 y 130 CV, y también con otras dos mecánicas turbodiésel de 1,5 litros, con 110 y 120 CV. Los dos propulsores más potentes se asocian con la transmisión automática con convertidor de par EAT6, de seis velocidades, mientras que las de 110 CV trabajan junto a una caja manual, también de seis marchas.