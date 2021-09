La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en su perfil oficial de Twitter un pequeño vídeo en el que se ve a un superdeportivo circulando en un tramo de la AP-7 a la altura de Marbella con mucha prisa, adelantando peligrosamente a otros vehículos por la derecha y circulando a 250 kilómetros por hora, es decir, a más del doble de la velocidad máxima autorizada en autopistas y autovías. Las imágenes han sido captadas por uno de los helicópteros Pegasus de la DGThelicópteros Pegasus de la DGT y son realmente escalofriantes.

Como bien advierte la DGT en su publicación de Twitter: "Da igual que la marca de tu coche empiece por F, por P o por M. Conducir así es un delito. Porque a esa velocidad, cualquier incidente acaba en tragedia. La carretera no es un circuito".

Recuerda que el artículo 379 del Código Penal tipifica como delito el hecho de superar en 80 km/h la velocidad permitida reglamentariamente en vía interurbana (y en 60 km/h en vía urbana). Estas conductas tan peligrosas están castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses, con multas de seis a doce meses o con la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, este delito conlleva a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde uno a cuatro años.

No obstante, lo más sorprendente ha sido la reacción de algunos usuarios de Twitter al ver el vídeo. Muchos de ellos han centrado sus comentarios en criticar al resto de vehículos de la vía por circular por el carril izquierdo o el central, restando importancia a la conducción temeraria del propietario del superdeportivo, que desde un primer momento debería de causar rechazo en todos los conductores por atentar contra la seguridad vial.

Puedes consultar la cuantía de las multas y los puntos que puedes perder por exceder la velocidad a través de este enlace.

En la publicación de la DGT se pueden leer algunos comentarios como "En esa grabación se ve como hay tramos que no hay tráfico por el carril derecho y van todos por el centro o por la izquierda pero de esa información no se dice nada" o "Tanta tecnología en manos de la DGT y solo pillan a los que superan la velocidad, que pasa con los que no utilizan intermitente, los que van por el carril central o izquierdo desde que se incorporan…". Otro conductor también pregunta indignado "¿Y a los del carril izquierdo y central, con el derecho libre no los multan?".

Por otro lado, otros usuarios proponen directamente a la DGT aumentar la cuantía de las multas a los propietarios de vehículos de alta gama: "Las multas para los conductores de coches que empiezan por F, por P o por M debería ser más alta que para los conductores de vehículos normales", afirma un internauta. "Ya va siendo hora de poner un baremo para las multas en relación al coche que llevas, no es lo mismo para este personaje pagar 1.000 euros de multa que 10.000-15.000 euros", señala otro usuario.