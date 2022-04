España sigue siendo ejemplo de como no realizar una transición ecológica en el ámbito automovilístico. Las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos vendidos de 17 mercados europeos cayeron de 117,7 gramos/kilómetro en 2020 a 99 g/km en 2021, lo que supone una reducción del 16% tras la introducción del ciclo WLTP, según los datos de Jato Dynamics.

Pero nuestro país ha tenido muy poco que ver en este avance, ya que de los 17 países estudiados, España se encuentra en penúltima posición. Aquí las emisiones cayeron un 8% (120,3 g/km), siendo el segundo país que menos las redujo de todos los analizados en este estudio.

España se sitúa a tan sólo tres puntos del país que menos redujo las emisiones de CO2 de sus vehículos el pasado año. Eslovenia ocupa el farolillo con un descenso de tan sólo el 5%, por el 8% de nuestro territorio. Una cifra que puede resultar avergonzante, y más si se compara con el la reducción del 49% en Noruega. El país nórdico sigue siendo el líder en emisiones medias más bajas y en cuota de mercado de coches eléctricos puros.

Lo cierto es que la mala posición de España en este estudio no es sorprendente, ya que su estrategia climática en el ámbito automovilístico no tiene sentido. Principalmente porque no puedes centrar tu planificación para reducir el CO2, en vender coches eléctricos cuando: el poder adquisitivo del país no está ahora para que la gente compre caros coches eléctricos por muchas ayudas que ofrezcas; porque no tiene sentido comprar un eléctrico cuando no puedes cargarlo, ya que tienes unas de las peores redes de cargadores públicos de toda Europa; o cuando el 60% del parque automovilístico español ‘duerme’ en la calle, lo que significa que la gente no puede tener un cargador en su casa.

Quizá sería mejor tratar de retirar como fuese posible los coches viejos que circulan por el país, teniendo en cuenta que el parque automovilístico español tiene una media de 14 años y que un coche antiguo contamina hasta 20 veces más que uno moderno de similares características. Mientras se construye una red de cargadores decente en España y se espera un tiempo a que la gente recupere su nivel adquisitivo (pese a que todo pinta a que irá a peor en los próximos años), quizá se podría incentivar la compra de coches diésel y gasolina modernos, mucho más accesibles económicamente que los eléctricos. Mejor que circulen muchos coches modernos que emiten poco CO2, que unos pocos eléctricos que no logran contrarrestar todo lo que sueltan por sus tubos de escape los millones de vehículos viejos que hay en nuestro país. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios como el que acabamos de publicar.

Por cierto, los coches viejos son mucho más inseguros que los modernos. Pero mejor reducir la velocidad en las carreteras y subir el precio del carburante para que la gente vaya lenta por no gastar, que ayudar a comprar coches nuevos con sistemas ADAS, no vaya a ser que las fábricas de coches en España ganen dinero y nos suba el PIB.