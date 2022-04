La electrificación ofrece a las marcas una oportunidad única para reposicionarse en el mercado, crear nuevos coches que se conviertan en los iconos del futuro y erigirse en los referentes de la nueva movilidad. No obstante, muchas marcas optan por enfocar esta metamorfosis sin renunciar a su pasado, a su herencia y a los modelos que las han traído hasta aquí. General Motors es el ejemplo perfecto tras anunciar la llegada del Chevrolet Corvette eléctrico.

De rebote, la compañía estadounidense, también ha confirmado la llegada de una variante híbrida antes de la electrificación total. No obstante, mientras la compañía ha confirmado que el Corvette electrificado será un deportivo, no se ha dicho lo mismo sobre el eléctrico y no se descarta que GM siga el ejemplo de Ford, que convirtió el Mustang en un SUV para su variante eléctrica.

En palabras de Mark Reuss, presidente de General Motors, el primer Corvette electrificado llegará en 2023 y la versión totalmente eléctrica llegará después, aunque no especificó si se presentaría también el año que viene o será en ejercicios posteriores. La versión híbrida -no se ha confirmado si será enchufable o no- tendrá la misma estética que el Corvette con motor central y se convertirá “seguramente” en el más potente de la historia. Este anuncio es solo un paso más del gigante norteamericano hacia la electrificación total, a la que llegará en 2035.

Basado en la plataforma Ultium

Mientras que la versión híbrida será una variante de la presente generación del deportivo, el Corvette 100% eléctrico se basará en la plataforma Ultium para coches eléctricos de General Motors, una arquitectura específica para este tipo de vehículos con soluciones como un nuevo sistema de recuperación de energía para alargar hasta en un 10% su autonomía -capaz de convertir el calor desprendido por el propulsor y la batería en energía- y baterías de última generación con capacidades que pueden alcanzar los 200 kWh y potencias de carga de hasta 350 kW.

La plataforma Ultium de General Motors será la base del Corvette eléctrico y de muchos de los futuros lanzamientos enchufables de la compañía, así como de “millones” de unidades de vehículos eléctricos asequibles que GM y Honda lanzarán conjuntamente, según anunciaron ambas compañías a principios de abril.

La electrificación de GM

El Corvette eléctrico será la joya de la corona de una gama eléctrica de General Motors que ya cuenta en el mercado con coches como el Chevrolet Bolt, el GMC Hammer pickup y el Cadillac Lyriq.

Próximamente llegarán los eléctricos GMC Hummer SUV y Sierra, Cadillac Celestiq y Chevrolet Silverado, Equinox y Blazer. Tanto los modelos que GM desarrollará junto a Honda, como nuevos modelos como el GMC Hummer son SUV o pick-ups y se basan sobre la plataforma Ultium, dato que alimenta la especulación sobre la posible conversión del Corvette en un crossover que rivalice directamente con el Mustang Mach-E.