Las multas por no llevar la pegatina de la ITV, no llevarla en el lugar correcto o no haberla pasado son algunas de las sanciones que más temen los conductores y conductores que anualmente se enfrentan a la Inspección Técnica de Vehículos.

Este tipo de penalizaciones están reguladas en el Reglamento General de Circulación de 2003; el Real decreto de 2017 por el que se regula la Inspección Técnica de vehículos y la Ley 1992 de Industria. Para evitar incurrir en infracciones que puedan llevarnos a una multa de tráfico, lo mejor es conocer cuáles son nuestras obligaciones como propietarios de un vehículo y conductores del mismo: mucho más después de la entrada en vigor de las nuevas pruebas de la ITV. La Inspección Técnica de Vehículos es un control periódico que deben pasar todos los coches, motos, camiones, etc. Matriculados en España para poder circular y contratar un seguro que cubra posibles accidentes. ¿Cómo funciona la pegatina de la ITV? La pegatina de la ITV es una certificación que acredita que el coche ha superado favorablemente la Inspección Técnica de Vehículos y, sobre todo, la fecha en la que deberá hacer la siguiente inspección. Se recibe después de que el coche haya aprobado todos los controles técnicos. ¿Dónde se debe llevar la pegatina de la ITV? La pegatina de la ITV se debe colocar en la esquina superior derecha del parabrisas. Es decir, en el lado de la luna contrario a la posición del conductor. Se eligió esta posición por ser la que menos visibilidad resta al piloto de todo el frontal del auto. ¿Qué pasa si no llevo la pegatina de la ITV? La multa por no llevar la pegatina de la ITV o llevarla en un lugar incorrecto es de 80€ y siempre debe pagarla el propietario del vehículo, no la persona que lo conduce. ¿Cuál es la multa por llevar pegatinas de la ITV antiguas? El hecho de llevar las pegatinas antiguas de la ITV no incurre en una infracción por sí mismo: siempre y cuando incorporamos el adhesivo de la última inspección, podremos mantener los anteriores. El problema que puede generarnos una sanción administrativa es cuando la nueva pegatina de la ITV no se coloca en la esquina superior derecha del vehículo (bien porque están las pegatinas viejas, bien porque se sitúa en otro sitio): en estos casos, la multa por dificultar la visibilidad es de 80€.