No hay mal que por bien no venga, dicen, y eso es lo que piensa Ford viendo el rendimiento que sus coches eléctricos tienen el mercado. Parece mentira, pero en Estados Unidos, el país de los motores grandes, ruidosos y, sobre todo, ‘tragones’, los eléctricos están teniendo mucho éxito. La firma del óvalo parece haber dado con la tecla y, pese a que su producción no puede satisfacer toda la demanda, los eléctricos ya la han aupado al liderato del mercado en el país norteamericano. Una vez el trono general el objetivo es claro: el trono eléctrico de Tesla.

El pasado mes de julio, según datos aportados por la compañía, fueron 156.974 los coches que vendió en Estados Unidos, un 35,5% más. Del total, 7.669 fueron eléctricos, lo que supone una importante subida del 168,7%. Esta cifra le dio para acaparar un 10,9% de la cuota de mercado de coches eléctricos, la más alta de la historia de la compañía. Ford está lejos todavía del 60% de Tesla, que sigue dominando el mercado eléctrico, pero su propuesta es sólida y, junto al incremento de producción previsto y a futuros lanzamientos, debería permitirle, al menos, ponerle las cosas difíciles a la marca de Elon Musk. Vende todo lo que produce Ya adelantamos en Neomotor que Ford tenía comprometida toda la producción del Mustang Mach-E, su SUV eléctrico, para todo este año en el mercado estadounidense y que contaba con más de 200.000 reservas para su pick-up eléctrico F-150 Lightning, una cifra muy elevada teniendo en cuenta su capacidad productiva. Bendito problema para los de Michigan, que esperan triplicar su producción de eléctricos para 2023 hasta alcanzar las 200.000 unidades anuales para los mercados norteamericanos y europeos. Todo, para satisfacer una demanda que no solo es alta, sino que no deja de crecer. El mes pasado, la marca vendió en Estados Unidos 4.970 unidades del Mustang Mach-E, lo que supone un incremento del 74,1%, además de 2.173 F-150 Lightning, la mejor cifra desde su lanzamiento. Por si fuera poco, las 526 E-Transit matriculadas no solo supusieron otro récord en el incipiente segmento de los comerciales eléctricos, sino que representaron el 95% del segmento en todo el país. Un crecimiento medio del 90% hasta 2026 Ford apunta a Tesla y lo hace, según confirmó durante la presentación de su balance económico del segundo trimestre, con un crecimiento medio esperado de ventas de coches eléctricos del 90% anual hasta 2026. Para ese año, las 200.000 unidades producidas anualmente deben haber crecido hasta las dos millones de unidades anuales, algo para lo que Ford, aseguran desde Michigan, ya se ha asegurado el 70% de la provisión de baterías necesarias. Asimismo, la familia formada por el E-Transit, el Mustang Mach-E y el F-150 Lightning crecerá globalmente con hasta cinco comerciales eléctricos que deben llegar para 2024 y otro pick-up eléctrico que debería llegar entre 2024 y 2025. A estos vehículos hay que sumarles otros dos SUV, uno de tamaño medio basado sobre la plataforma MEB de Volkswagen y una variante del Puma. Por si fuera poco, se especula con una posible futura versión eléctrica del Bronco, resucitado recientemente por Ford. Todo para dominar el mercado europeo y el estadounidense y aspirar a hacerlo también en Europa, donde Volkswagen, Stellantis y Tesla se reparten de momento la mejor parte del pastel.