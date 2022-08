Las Macbor Eight Mile 500 SCR y STR Macbor Eight Mile 500 SCR y STRson el ejemplo perfecto de moto de media cilindrada para aquellos que buscan la practicidad en sus trayectos diarios pero también quiere salir a rutear los fines de semana, incluso irse de viaje con su moto sin dejarse un riñón de presupuesto. No es lo mismo decirlo que comprobarlo así que nos lanzamos a la carretera para conocer la "ruta de los contrastes" junto a Ruralka On Roadnos lanzamos a la carretera para conocer la "ruta de los contrastes" junto a Ruralka On Road, organizadores de rutas y aglutinadores de espacios motofriendly.

Ruralka utiliza su conocimiento y pasión por las dos ruedas para plantear experiencias de lo más interesantes. Además, aprovecha la vertiente hostelera con establecimientos interesantes para moteros, bien sea por sus localizaciones, parkings o servicios específicos. En nuestro caso, nos plantearon la idea de disfrutar de un menú degustación en las increíbles Bodegas Sommos, y vamos si lo hicimos. Llegamos con apenas unos minutos de ventaja y muy pronto se unieron el resto del equipo: Berta Doria, de Mujeres Moteras, Eduard, Xavi Fábregas, un apasionado de los kilómetros y Judith Florensa, periodista y embajadora de la Macbor Eight Mile. Todo fueron facilidades en la Bodega, que es como un oasis de verde y de arquitectura sofisticada a poca distancia de Barbastro. Tras llenar el buche, algo que todo motero tiene como norma en una escapada, pusimos rumbo al siguiente destino. En plena ola de calor, y con datos históricos en Huesca, nos las vimos y deseamos llegar hasta el mirador del cañón del río VERO. En cuanto a las Macbor Eight Mile 500, ambas comparten el bloque bicilíndrico de 47 CV y 43 Nm de par sobre las 6.500 rpm, un motor que no te dará sensaciones deportivas o altas velocidades pero que no está pensado para eso. También comparten las horquillas KYB invertidas, que ambas son de 41 milímetros de diámetro pero de recorrido distinto, y el sistema de frenos. Hablamos de 298 mm de pinzas flotantes Nissin de doble pistón delante y disco trasero de 240 mm detrás. Ambas comparten la posibilidad de desconectar el ABS con tres modos de actuación: ABS ON, ABS OFF y desconectar solo la rueda trasera. Las diferencias, tal como explicamos en el vídeo, residen en el recorrido de las horquillas. La SCR tiene 195 mm, mientras que la STR son 155 y no son regulables. Además, la Scrambler tiene llantas de 19 pulgadas de radios cruzados, frente a los 18 de la Street. Un detalle que también la hace más alta, 820 mm para la de estética endurera frente a los 790 mm de la urbanita. Los precios, eso sí, también son diferentes. La Macbor Eight Mile 500 Scrambler sale desde 6.999 euros, mientras que la Street, disponible en tonos amarillo, negro y rojo, sale desde 6.599 euros. ¿Quieres saber con qué modelo nos quedamos? Te lo contamos en el vídeo.