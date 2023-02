Tráfico ha lanzado un importante aviso sobre la decisión que ha tomado en las últimas semanas: la Dirección General de Tráfico va a sacar de la circulación algunos vehículos sin necesidad de contar con el consentimiento de sus dueños. La decisión ha sido tomada con el objetivo de modernizar el parque automovilístico de España, que según los estudios es uno de los más antiguos e ineficientes de todos los países que componen la Unión Europea.

Los coches que la DGT va a retirar de la circulación son los llamados 'coches zombi': vehículos de mucha antigüedad que no tienen los papeles en regla administrativamente. Con esta medida se consigue reducir las bajas temporales y conseguir que, a menos que el dueño solicite su prórroga, se conviertan en definitivas para acabar de una vez por todas con la presencia de estos vehículos en la carretera.

La baja sin previo aviso que la DGT está poniendo en marcha ser regula en el artículo 35 del Real Decreto 265/2021 del 13 de abril sobre los vehículos al final de su vida útil. En él se especifica que "en el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos diez años. Esta baja definitiva es de oficio, en cualquier caso, no impide que si el vehículo cumple a posteriori las condiciones para poder volver a obtener la autorización administrativa para circular, puede ser rehabilitado".

¿Qué coches va a retirar la ITV de oficio?

Los coches que Tráfico va a dar de baja definitivamente son aquellos que lleven más de diez años sin pasar la ITV y sin haber sido asegurados debidamente. A pesar de esto, es importante recordar que si el propietario demuestra posteriormente que el vehículo cumple las condiciones necesarias para recibir el alta de nuevo, podrán volver a solicitarlo y a circular.