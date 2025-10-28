Citroën ofrece una extensa oferta de modelos comerciales que incluye eficientes versiones 100% eléctricas

Desde sus orígenes, Citroën ha sido una marca que se ha tomado muy en serio el mercado de los vehículos comerciales, modelos que cumplen una misión esencial en nuestra sociedad. Todo empezó con el lanzamiento en 1927 del Citroën B15, al que posteriormente siguieron grandes hitos como el TUB de los años 30, el Type H, la furgoneta 2CV o, ya más reciente, el debut en 1996 de la primera generación del Berlingo.

La marca francesa ha estado en todo momento al lado de los profesionales en su día a día y, actualmente, todos sus vehículos comerciales cuentan con versiones 100% eléctricas. La gama está formada por los modelos Berlingo Van, Jumpy, Jumper y C3 Comercial, a los cuales se une el urbano My Ami Cargo, disponible únicamente en versión cero emisiones.

Citroën Jumpy / / Citroën

Fabricado en Galicia

El Citroën Berlingo Van, que alcanza su tercera generación y se fabrica en Vigo, supone un salto cualitativo en el mundo de los vehículos comerciales. Está pensado para ofrecer las prestaciones, el equipamiento, la tecnología y el confort de un turismo, pero diseñado con las necesidades de empresas, flotas y profesionales como fuente de inspiración. Robusto y muy coherente con la identidad de la marca, ofrece confort y modularidad al máximo nivel. Es un modelo ideal para transporte, por ejemplo, de mercancías a pequeñas tiendas y farmacias y para material de mantenimiento.

Citroën Space Tourer / / Citroën

El Citroën Jumpy destaca por disponer de una gama de siluetas y dimensiones que permiten trabajar con una herramienta fiable y adaptada a las necesidades de cada profesional. Está disponible en dos longitudes, M de 4,95 m y XL de 5,30 m. La altura de 1,90 m es una de sus grandes virtudes para contar con acceso, sin problemas, a los estacionamientos subterráneos, un espacio a veces vedado a vehículos de su segmento y que facilita muchas operaciones de carga y descarga. Partiendo de esta base, Citroën ofrece una versión monovolumen denominada SpaceTourer, que permite acomodar hasta 9 pasajeros en su versión más larga.

Por su parte, el Citroën Jumper es el peso pesado de la gama de vehículos comerciales. Con más de tres exitosas décadas de trayectoria a sus espaldas, tras su potente arquitectura exterior se esconde un interior ergonómico, pensado para hacer más cómodas las labores cotidianas de transporte. Cuenta con una gama que se estructura alrededor de una gran variedad de carrocerías, longitudes, batallas, alturas y siluetas. Esta diversidad de versiones permite responder a las exigencias de cualquier empresa o profesional autónomo y da lugar a muchas posibilidades de transformación.

Citroën Jumper / / Citroën

Gama eléctrica

Citroën completa la electrificación de su gama de vehículos comerciales con una oferta que destaca por ofrecer prestaciones útiles, un alto nivel de equipamiento, una autonomía adaptada a las necesidades de empresas y profesionales, incluyendo posibilidades y tiempos de carga muy diversos. Se trata de una alternativa real para asegurar la movilidad de un modo sostenible y con libertad de acceso al centro de las ciudades.

El Citroën ë-Jumper constituye el tope de la gama de vehículos comerciales eléctricos de la marca, con una gran capacidad de carga y una amplia gama de carrocerías, siluetas y transformaciones para convertirse en la herramienta de movilidad sostenible ideal para todo tipo de actividades. Ofrece una potencia de 270 CV, una autonomía WLTP de hasta 420 km y puede recargarse de 0 a 80% en apenas 55 minutos.

Citroën ofrece una extensa oferta de modelos comerciales que incluye eficientes versiones 100% eléctricas / / Citroën

El Citroën ë-Jumpy lleva la filosofía Citroën al mundo de los vehículos eléctricos, con una gama de soluciones “cero emisiones” concretas para todo tipo de profesionales, tanto en ciudad como en entornos rurales. El confort, el silencio y la libertad que ofrece la movilidad eléctrica se adapta a cada necesidad con dos niveles de autonomía, dos longitudes de carrocería y un elenco de versiones que conjugan robustez, capacidad de carga y avanzadas funciones de ayuda a la conducción. La autonomía eléctrica alcanza hasta 350 km en ciclo WLTP y también se ofrece en la versátil versión monovolumen SpaceTourer.

También “made in Spain”, el Citroën ë-Berlingo Van aporta una respuesta adaptada a las necesidades cotidianas de los profesionales ofreciendo una gran libertad de acción en los entornos urbanos, cada vez más reglamentados, pero también en ámbitos periurbanos y rurales gracias a una autonomía WLTP que puede alcanzar los 343 km. Con las ventajas de la conducción eléctrica, no renuncia a ninguna de las cualidades del Berlingo ofreciendo un volumen de carga útil de hasta 4,4 m3, una capacidad de carga de hasta 800 kg y toda la funcionalidad de la cabina Extenso.