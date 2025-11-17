DS Nº4, un compacto refinado

El DS Nº4 es la mezcla perfecta de sofisticación, deportividad y electrificación.

El nuevo compacto hatchback de DS disfruta de tres opciones de motorización para adaptarse a todas las necesidades, desde un uso más urbano hasta recorrer largas distancias.

Híbrido, PHEV y eléctrico

El DS Nº4 Hybrid disfruta de un motor de 145 CV que puede circular en ciudad hasta el 50% de los recorridos en modo 100% eléctrico. Después llega el DS Nº4 híbrido enchufable, con 225 CV y una auntonomía eléctrica de hasta 81 kilómetros.

DS Nº4 / DS

Para quien lo prefiera, el DS Nº4 está disonible con motor E-Tense, 100% eléctrico, con una potencia de 213 CV y una autonomía de 450 kilómetros.

El exterior, las principales novedades del DS Nº4 son un frontal negro con nueva firma lumínica, los faros DSMatrix Led Vision y, sobre todo, su silueta elegante y deportiva.

Gracias a su puesta a punto, sobre todo en la suspensón y la transmisión, no solo las líneas son dinamicas, sino también el comportamiento del coche en marcha.

Precios del DS Nº4

En el interior, el DS Nº4 se coloca en el segmento premium gracias a los acabados personalizables fabricados en materiales de alta calidad, como el cuero nappa o las inserciones hechas en madera.

DS Nº4 / DS

No falta la tecnología, manejable desde una posición de conducción acabada con un estilo refinado. Las pantallas están encajadas en el salpicadero.

Los precios del DS Nº4 empiezan en los 38.600 euros del híbrido y los 45.400 del PHEV y el eléctrico.