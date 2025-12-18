Citroën ofrece una completa gama de híbridos con importantes reducciones de consumos y emisiones.

Además de ofrecer coches 100% eléctricos, la gama de turismos de Citroën propone una completa oferta de automóviles híbridos e híbridos enchufables que ofrecen la posibilidad de circular en modo eléctrico durante ciertas fases de la conducción.

Se logra mediante la combinación de motores térmicos y eléctricos, que pueden funcionar juntos o por separado, de forma automática, suave y sin necesidad de intervención del conductor.

Citroën c5 aircross. / Citroën

Los motores eléctricos empleados pueden ayudar a arrancar el motor de combustión, proporcionan una potencia adicional cuando se necesitan fuertes aceleraciones y recargan la batería durante las desaceleraciones, minimizando el desgaste de los frenos.

Estos híbridos de Citroën logran importantes reducciones en los consumos de combustible y en las emisiones de CO2, a la vez que disfrutan de las ventajas que otorga la etiqueta ECO de la DGT. Especialmente interesantes son los beneficios obtenidos por usuarios que mayoritariamente transitan en zonas urbanas, donde se incrementa el ahorro medio de combustible.

Citroën C3

En su recién estrenada generación, el nuevo Citroën C3 propone una versión denominada Hybrid 100, equipada con un motor de gasolina turbo 1.2 litros y 3 cilindros con potencia de 100 CV y par de 205 Nm que cuenta con un propulsor eléctrico de 48V y con una caja de cambios automática de doble embrague ëDCS6.

Citroën C3. / Citroën

Esta combinación permite una reducción de un 10% en sus emisiones de CO2 y, en consecuencia, resulta una solución idónea para usuarios que recorren muchos km en trayectos urbanos. Además, no implica una pérdida de rendimiento ya que, en caso de fuertes aceleraciones, el motor eléctrico proporciona una potencia suplementaria de 9 kW.

Citroën C3 Aircross

Gracias a su plataforma multienergía el Citroën C3 Aircross, nuevo y flamante SUV-B de la marca francesa -que se fabrica en España- está disponible con un motor híbrido denominado Hybrid e-DCS6. Y, en opción, con siete plazas.

Citroën C3 Aircross. / Citroën

Se trata de un propulsor gasolina 1.2 Turbo de tres cilindros que, apoyado en un motor eléctrico de 21 kW, es capaz de rendir una potencia máxima de 145 CV y permite circular en modo “cero emisiones” en la mitad de trayectos urbanos, gracias a su batería de iones de litio con capacidad útil de 0,43 kWh.

Citroën C4 y C4 X

El segmento C siempre ha sido un pilar fundamental en la gama de Citroën. Esta responsabilidad recae actualmente en sus modelos C4 y C4 X -versión de carrocería fastback-, que ofrecen una motorización híbrida basada en tecnología 48V.

Citroën C4 y C4 X. / Citroën

Fabricados en España, C4 y C4 X equipan un motor de tres cilindros de nueva generación, asociado a una caja de cambios electrificada de doble embrague ë-DCS6 que, a su vez, incorpora un motor eléctrico de 21 kW. Esta combinación permite reducir emisiones y consumos en casi un 20%, aproximadamente 1 litro/100 km, en relación a una versión equivalente de gasolina PureTech.

Citroën C5 X

La berlina premium del segmento D de la firma del doble chevron ofrece diferentes versiones dotadas de electrificación, que parten del eficiente híbrido de 145 CV ya utilizado en otros modelos de la gama.

Citroën C5 X. / Citroën

La oferta PHEV está formada por el C5 X Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8, equipado con un motor de gasolina 1.6 PureTech de 150 CV y un eléctrico de 81 kW, para un total de 180 CV. Gracias a una batería con capacidad de 12,4 kWh, ofrece una autonomía de hasta 64 km.

La segunda opción es el C5 X Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8, que eleva la potencia total combinada hasta 225 CV. Esta versión equipa suspensión Citroën Advanced Comfort Active y control electrónico de la amortiguación, logrando unos niveles de confort extraordinarios.

Citroën C5 Aircross

La oferta mecánica del C-SUV C5 Aircross incluye un sistema de propulsión 100% híbrido. Se trata del motor 1.2 Turbo de 145 CV, que supone una vez más la puerta de entrada a la electrificación, que permite funcionar en ciudad más del 50% del tiempo en modo eléctrico y recorrer hasta 950 km sin necesidad de repostar.

Citroën C5 Aircross. / Citroën

En el caso del C5 Aircross Plug-in Hybrid, se trata de una variante híbrida enchufable capaz de rendir 195 CV de potencia y de ofrecer mayores valores de autonomía, tanto en modo 100% eléctrico como en uso térmico. Dispone de una batería de iones de litio con capacidad de 21 kWh y su autonomía eléctrica WLTP puede alcanzar hasta 96 km.