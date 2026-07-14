Nuevo Citroën Ami Rip Curl, una serie limitada de 1.600 unidades que combina su ADN único con el espíritu del surf y la evasión

Apenas cinco años de presencia en el mercado han sido suficientes para que el cuadriciclo eléctrico Citroën Ami se convierta en un auténtico fenómeno social, que se ha instalado en el paisaje automovilístico urbano de las grandes ciudades.

Se trata de una solución de movilidad suave y 100% eléctrica que aporta libertad, independencia y facilita los desplazamientos de la vida cotidiana. Se erige como una excelente alternativa al transporte público colectivo o a los vehículos de movilidad personal, como patinetes y bicicletas eléctricas.

Por sus virtudes de movilidad, en ciudad se trata de un vehículo imbatible. Sus escasos 2,41 metros de largo permiten estacionar en huecos reducidos y su maniobrabilidad es extraordinaria, gracias a un radio de giro de 7,2 metros.

Citroën Ami Rip Curl / Citroën

Hasta 75 km de autonomía WLTP

Utilizable en algunos países a partir de los 14 años sin necesidad de carné de conducir coche, el Citroën Ami es un vehículo seguro, protegido de la intemperie, con capacidad para dos personas, fácil de manejar y capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 km/h.

El Citroën Ami está equipado con un motor eléctrico con potencia de 8 CV y con una batería de 5,5 kWh de capacidad que proporciona una autonomía WLTP de hasta 75 km, logrando así una idónea adaptación a los desplazamientos urbanos y periurbanos. Además, es fácilmente recargable en un enchufe doméstico de 220 voltios, en apenas 4 horas.

Citroën Ami Rip Curl / Citroën

Cuando las olas visten la ciudad

La gama del Citroën Ami cuenta ahora en su oferta con el modelo Ami Rip Curl, una edición limitada que encarna el espíritu surfero y la libertad de movimiento. Dispone de serie de un techo panorámico de cristal que proporciona mayor sensación de amplitud y es un cuadriciclo que retoma los códigos de la ropa de surf y presenta una marcada personalidad para reivindicar un espíritu distintivo.

El Citroën Ami Rip Curl se presenta en color negro y se realza con un pack de adhesivos amarillos o morados, que firman gráficamente el vehículo como un elemento decorativo personalizado. Esta edición limitada ofrece una versión accesible para un público que busca movilidad sostenible, en un vehículo dotado de una fuerte identidad teñida de surf.

La marca francesa ofrece colores exclusivos disponibles en dos versiones: Sunrise (amarillo) y Sunset (morado). Además del color negro “Black Night” de carrocería, los adhesivos amarillos o morados están presentes en la parte inferior de las puertas, las ventanillas laterales traseras, la luneta trasera y el salpicadero.

Citroën Ami Rip Curl / Citroën

Detalles diferenciadores

Otros detalles que identifican al Citroën Ami Rip Curl son el emblema de la marca en color amarillo o blanco según la versión y un alerón trasero que refuerza el carácter dinámico Equipa un nuevo cuadro de instrumentos digital de 5,7 pulgadas con pantalla a color que moderniza el habitáculo y que ofrece mejor legibilidad y mayor riqueza gráfica.

Este atractivo cuadriciclo puede equipar accesorios interiores a juego que facilitan su personalización, como compartimentos de almacenamiento de colores en el salpicadero, gancho para bolsos de color en el lado del acompañante, alfombrillas de color, redes de puerta de color, red central de separación y un soporte para smartphone. El conjunto diferenciador se completa con unas llantas blancas exclusivas de 14 pulgadas.

La colaboración con Rip Curl se extiende a través de una selección de productos de merchandising de marca compartida por Citroën y Rip Curl que están disponibles para su compra por separado o integradas directamente en el vehículo.

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La colaboración entre Citroën y Rip Curl comenzó hace una década con la serie especial del C4 Cactus y ha tenido continuidad con diversos modelos. Celebra un estilo de vida orientado a la aventura, el bienestar y la innovación útil. Con su espíritu del surf y la evasión, el nuevo Citroën Ami Rip Curl está disponible en una serie limitada a 1.600 unidades y su precio parte de 9.290 euros.

Fuente: El Periódico