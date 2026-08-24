El nuevo Jaecoo 7 SHS revoluciona el segmento de los SUV híbridos enchufables con hasta 1.200 km de autonomía

Uno de los protagonistas del espectacular crecimiento de JAECOO en el mercado español es el JAECOO 7 SHS, modelo híbrido enchufable dotado de la avanzada arquitectura Super Hybrid System (SHS), tecnología de última generación de la marca china.

Basado en una plataforma multienergía que ofrece elevados niveles de rigidez torsional, el JAECOO 7 SHS se anticipa a la movilidad del futuro gracias al sistema Chery Automobile que combina tres tecnologías líderes en su clase. Por un lado, equipa un eficiente motor gasolina 1.5T GDI DHE con potencia de 105 kW diseñado exclusivamente para sistemas híbridos.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

Por otro, la transmisión híbrida Super Electric Hybrid integra dos motores eléctricos -un propulsor y un generador- y distribuye la potencia según las necesidades, decidiendo automáticamente cuando usar electricidad, gasolina o ambas para una máxima eficacia. El sistema se completa con un paquete de baterías específico para vehículos híbridos con capacidad de 18,3 kWh.

La potencia combinada es de 279 CV y disfruta de un bajo consumo de 0,7 litros a los 100 km en ciclo combinado WLTP, o bien de 6 litros a los 100 km cuando se agota la electricidad. Su rendimiento es sobresaliente, acelerando de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y hay disponibles tres modos de conducción (Normal, ECO y Sport) que varían el carácter y la entrega de potencia del sistema de propulsión.

Sin límites de autonomía

Con un agrado de uso elevado y sin restricciones de autonomía, el JAECOO 7 SHS híbrido enchufable dispone de hasta 90 km de autonomía eléctrica y hasta 1.200 de autonomía total, cifras ideales para clientes que quieren dar un paso hacia la movilidad electrificada, sin renunciar a la tranquilidad de poder realizar grandes desplazamientos.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

Para un óptimo aprovechamiento del sistema, las baterías del JAECOO 7 SHS híbrido enchufable pueden cargarse del 30% al 80% en 20 minutos, en un cargador de 40 kW de potencia. Además, este automóvil cuenta con una función V2L de carga bidireccional y puede suministrar energía a dispositivos externos.

Experiencia de viaje satisfactoria

Con una longitud de 4,5 metros, el JAECOO 7 SHS híbrido enchufable propone un diseño exterior elegante, de formas cúbicas y estilizadas, que no pasan desapercibidas y que forman parte del lenguaje de diseño de JAECOO. En el frontal destaca su potente calandra, cuenta con tiradores de puertas ocultos retráctiles y las llantas son de 19 pulgadas.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

El habitáculo propone un estilo elegante y minimalista, combinado con unos acabados y materiales que transmiten un carácter robusto, lujoso y acogedor. El objetivo es crear un espacio donde tecnología y confort conviven de manera natural.

El JAECOO 7 SHS híbrido enchufable dispone de una combinación de hardware y software de última generación que permite disfrutar de funcionalidades avanzadas y de una integración de diferentes sistemas, tanto en las pantallas HD del salpicadero, como en el Head-Up display y el sistema de reconocimiento de voz.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

Desde una pantalla central vertical de 14,8 pulgadas, núcleo del sistema multimedia, se pueden gestionar funciones como el sistema de infoentretenimiento, el navegador, la conectividad, los asistentes a la conducción, la climatización, la luz ambiental o la cámara de visión HD de 540º.

Provista de menús ágiles, intuitivos y bien categorizados, la interfaz gráfica del sistema se ha diseñado priorizando la seguridad del conductor y la facilidad de uso. También disfruta de múltiples servicios en línea y permite el control de diversas funciones del vehículo a través del smartphone.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

El equipamiento de serie en el acabado Select 4x2 incluye conectividad inalámbrica, asistente y control por voz inteligente, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, faros full led automáticos, tapicería de piel sintética, ajuste eléctrico de asientos delanteros, acceso sin llave y climatizador automático bizona.

El acabado Exclusive 4x2 añade luz ambiental con 128 colores, techo solar panorámico eléctrico y practicable, asientos delanteros calefactables, ventilados, con ajuste lumbar eléctrico y memoria, asiento del conductor con función de bienvenida, volante calefactado, carga inalámbrica para móviles de 50W, Head-up display, parabrisas térmico, retrovisor interior anti-deslumbramiento, cristales de privacidad traseros, portón trasero con apertura eléctrica y equipo de sonido con 8 altavoces Sony.

Seguridad avanzada

El JAECOO 7 SHS híbrido enchufable adopta un equipamiento de seguridad sobresaliente. Cuenta con avanzada ingeniería y tecnología en los apartados que influyen en la seguridad, desde el diseño y construcción de la carrocería -compuesta en un 80% por aceros de alta resistencia-, a los 18 sistemas de asistencia a la conducción ADAS presentes que permiten superar el nivel 2 de conducción autónoma, combinados con ocho airbags de serie.

Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable / Jaecoo

Este SUV ha sido desarrollado y puesto a punto para las carreteras europeas. Ofrece un comportamiento y tacto de conducción que transmite siempre sensación de seguridad y una estabilidad a toda prueba en carretera, combinadas con un elevado nivel de confort.

Precios competitivos

El JAECOO 7 SHS híbrido enchufable se beneficia de las ayudas públicas contempladas en el Programa Auto+ por la compra de vehículos eléctricos y electrificados que ya pueden solicitarse. Gracias a la combinación de estas ayudas, las campañas comerciales de la marca y los Certificados de Ahorro Energético, los clientes pueden acceder a un importante ahorro.

Noticias relacionadas

La aplicación de estas ayudas y promociones permite al JAECOO 7 SHS híbrido enchufable disfrutar de hasta 10.330 euros de ahorro en su versión Premium Exclusive 4x2 con pintura gris mate y la gama está disponible, con ayudas y promociones, desde 26.490 euros, en su versión PureSelect.

Fuente: El Periódico