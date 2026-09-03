La supervivencia de Seat como marca y de todo el grupo Volkswagen se decide mañana en Wolfsburg

La marca Seat, como tal, lleva años sabiendo que tiene los días contados. La crisis del grupo Volkswagen que explotó antes del verano podría acabar por llevarse por delante a una de los iconos de la industria automovilística española. Seat puede entrar la lista de territorios sacrificables por parte del consorcio alemán para poder salvar la nave, y según medios alemanes (que hablan de la fecha de 2029), el grupo Volkswagen estudia prescindir de la marca (no de la compañía, que también fabrica Cupra).

Todo ello podría estar reflejado en un informe confidencial que tan solo conocen 20 personas del grupo y que mañana se presentará ante el consejo de supervisión en Wolfsburg. No solo afecta a Seat, si no al resto de las marcas del grupo. El semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche' es quien ha encendido la mecha. Según el rotativo, se producirá "una drástica medida de recorte de costes del consejo de administración de Volkswagen, que demuestra lo amenazante que es la situación económica del grup. La marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029, ya que mantener Seat en su forma actual inmovilizaría recursos adicionales, mientras que se pretende centrar el desarrollo estratégico en el grupo de marcas como Cupra».

Según la información del medio alemán, la supervivencia de Seat, pues, se tambalea. Tras 76 años de historia, la marca como tal podría dar paso a una nueva dimensión empresarial e industrial con Cupra como estandarte. Desde la marca española no han querido comentar detalles al respecto, ya que en realidad se desconoce el contenido del informe cuya filtración está tipificada (por escrito) con pena de cárcel. Seat admite que "toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat S.A., estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación".

Cierre de fábricas

Las presiones internas en Alemania son fuertes. El consejo de supervisión de Volkswagen debe discutir los planes de ahorro de la compañía. Tal y como apuntaba El Periódico, la idea del plan de futuro contempla el cierre de fábricas en Alemania (entre dos y cuatro) durante el periodo 2031 y 2034, la reducción de un tercio de la plantilla (100.000 de los 655.000 trabajadores actuales), la cancelación del 15% de las inversiones en desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y modelos de conducción autónoma, el adelgazamiento de la gama de modelos (un 50%) y la reducción de la producción a un máximo de 9 millones de coches (el grupo tiene una capacidad de 12 millones de unidades al año). Además, el grupo abandonará cualquier negocio no relacionado directamente con el automóvil.

Desde la compañía española señalan que "el contexto global ha cambiado significativamente, impactando de manera severa en el sector del automóvil, especialmente en el último año. Por eso, el Grupo Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el Grupo para reforzar su competitividad y eficiencia.El objetivo es hacer que todo el Grupo Volkswagen y sus respectivas compañías sean más eficientes y ágiles, así como aprovechar de forma sistemática potenciales sinergias tecnológicas.Esta estrategia se está debatiendo en diferentes reuniones del Consejo de Supervisión", e inciden en señalar que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto". Por ahora, desde Seat, la orquesta solo puede seguir tocando ajena a lo que sucede más allá de cubierta.

Noticias relacionadas

En el caso de producirse el fatal desenlace. La compañía española dispone de un plan de continuidad ya que el adiós al logo de Seat podría llevar implícito un balón de oxígeno mayor para Cupra, ya que la planta de Martorell habilitaría espacio donde actualmente (estaba hasta 2032, aunque según lo que se decida puede adelantarse a 2029) se fabrican los Seat Arona, León e Ibiza (los únicos modelos que quedan en la marca) para ubicar una segunda plataforma del grupo para producir nuevos modelos. La propuesta de futuro, además, también pasaría por considerar la participación de alguna marca china como Xpeng, con quien el grupo lleva años teniendo relaciones y que no es la primera vez que suena entre los directivos para producir en Martorell.