Citroën cumple su palabra y culmina el año 2020 con seis lanzamientos electrificados, medida contemplada en su plan de electrificación "Inspirëd by You All". El ë-SpaceTourer se une al Ami, al ë-C4, al C5 Aircross Hybrid, al ë-Jumpy y al ë-Jumper como las novedades con batería de la firma de los chevrones este año, que [...]