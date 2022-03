Los coches eléctricoscoches eléctricos, junto a los híbridos enchufables e híbridos convencionales, están ganando un gran protagonismo en el mercado automovilístico y se están convirtiendo en una alternativa real para muchos conductores/as, puesto que la movilidad sostenible es actualmente una cuestión de necesidad para cuidar del medio ambiente. Los fabricantes de automóviles han avanzado enormemente en términos de electrificación y por ello, cada día contamos en el mercado con más modelos cero emisiones que gozan de una gran aceptación social.

Sin embargo, la autonomía de los coches puramente eléctricos ha sido desde el principio la principal preocupación de los fabricantes de automóviles, que trabajan diariamente para ofrecer las mejores alternativas eléctricas a sus clientes. A continuación, te contamos cuáles son los mejores vehículos eléctricos del mercado según su autonomía.

17. Hyundai Kona EV: 484 – 660 km

La versión de 64 kWh del Hyundai Kona eléctricoHyundai Kona eléctrico tiene una autonomía máxima de hasta 484 kilómetros en uso combinado y hasta 660 kilómetros en ciudad con una sola carga, según el ciclo WLTP.

16. Audi e-tron GT: 487 km

Gracias a su sistema de propulsión de dos motores con una potencia conjunta de 390 kW (530 CV) y una batería de 93 kWh, el Audi e-tron GTAudi e-tron GT ofrece una autonomía máxima de hasta 487 kilómetros (WLTP).

15. Porsche Taycan GTS: 504 km

El recién llegado Porsche Taycan GTS 2022 es el primer modelo de la gama en superar los 500 kilómetros de autonomía, alcanzando los 504 km. Esta berlina eléctrica de 598 CV de potencia máxima y 850 Nm de par máximo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos.

14. Volkswagen ID.4: 514 km

La versión de 77 kWh del Volkswagen ID.4Volkswagen ID.4 ofrece una autonomía eléctrica de hasta 514 kilómetros (WLTP), lo que permite hacer viajes más largos sin emisiones.

13. Audi Q4 e-tron: 520 km

La versión 40 e-tron del Audi Q4 e-tronAudi Q4 e-tron, con 204 CV de potencia, 310 Nm de par máximo y una batería de 77 kWh de capacidad, ofrece una autonomía de hasta 520 kilómetros (WLTP).

12. Skoda Enyaq iV: 520 km

El Skoda Enyaq Skoda Enyaqofrece hasta 520 kilómetros de autonomía en su versión 80 iV gracias a su batería de 82 kWh de capacidad.

11. Kia EV6: 528 km

La versión con batería de 77 kWh del Kia EV6Kia EV6, modelo vencedor del prestigioso premio The Car of the Year 2022, ofrece una autonomía de hasta 528 kilómetros (WLTP).

10. Tesla Model Y: 533 km

El Tesla Model YTesla Model Y ofrece 533 kilómetros de autonomía (WLTP) en una sola carga y permite recargar hasta 241 kilómetros en tan sólo 15 minutos una estación de supercarga.

9. Cupra Born: 545 km

La versión con batería de 77 kWh de capacidad del Cupra Born, el primer automóvil 100% eléctrico de la firma española, ofrece una autonomía de 545 kilómetros (WLTP).

8. Volkswagen ID.3: 550 km

El Volkswagen ID.3 con batería de 77 kWh ofrece un autonomía de 550 kilómetros en ciclo WLTP.

7. Tesla Model X: 580 km

El Tesla Model X Gran Autonomía ofrece una autonomía eléctrica de hasta 580 kilómetros (WLTP) gracias a su batería de 100 kWh de capacidad.

6. BMW i4: 590 km

El BMW i4 cuenta con hasta 590 kilómetros de autonomía en su versión BMW i4 eDrive40, que ofrece 340 caballos de potencia y 400 Nm de par máximo.

5. Tesla Model 3: 602 km

El Tesla Model 3 ofrece una autonomía eléctrica de 602 kilómetros y, al igual que el Model Y, permite recargar hasta 275 kilómetros en 15 minutos en una estación de Supercarga.

4. Ford Mustang Mach-E: 610 km

La versión con batería de 99 kWh del Ford Mustang Mach-EFord Mustang Mach-E ofrece una autonomía máxima de 610 kilómetros (WLTP).

3. BMW iX: 630 km

El BMW iXBMW iX en su versión xDrive 50, con 523 caballos de potencia y 765 Nm de par máximo, ofrece una autonomía de hasta 630 kilómetros (WLTP) gracias a su batería de 111,5 kWh de capacidad.

2. Tesla Model S: 652 km

El Tesla Model S coronaba la lista de los eléctricos con mayor autonomía del mercado hasta que llegó el Mercedes-Benz EQS. La versión Gran Autonomía del Model S ofrece una autonomía de hasta 652 kilómetros (WLTP).

1. Mercedes-Benz EQS: 743 km

El exclusivo Mercedes-Benz EQSMercedes-Benz EQS es el coche eléctrico con mayor autonomía del mercado actual. Y es que su versión 450+ equipa una batería de 107,8 kWh de capacidad que le permite recorrer hasta 743 kilómetros (hasta 824 en ciudad) con una sola carga.