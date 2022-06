No hay amante del motor que no conozca el Lamborghini Miura. Un coche que marcó un antes y un después al convertirse en 1966, en el primer vehículo del mundo en montar transversalmente en su parte trasera un motor de 12 cilindros en ‘V’. Se trataba más concretamente del Lamborghini P400 Miura.

Este modelo vuelve a la actualidad ya que la firma del toro anuncia que este será el año en el que producirá su último motor de combustión V12, montado en elAventador Ultimae, antes de que llegue el primer modelo híbrido de producción en 2023, que marcará el inicio del proceso de electrificación de Lamborghini.

La compañía de Sant'Agata Bolognese disfrutó de un gran éxito casi desde su fundación. Apenas dos años después de nacer, ya se había consolidado en el complejo segmento de los Grandes Turismos gracias al 350 G. Ferruccio Lamborghini estaba satisfecho, pero soñaba con fabricar un coche todavía más fascinante. Y de ese empeño nació el Miura.

Los jóvenes ingenieros Giampaolo Dallara y Paolo Stanzani se encargaron de la parte técnica, en la que sin duda destacaba el excepcional motor V12 de 4 litros que generaba una potencia máxima de 350 CV, 370 CV y 385 CV en los modelos P400, P400S y P400SV, respectivamente. Cifras que convertían al Lamborghini Miura en el coche de calle de producción más rápido del mundo. El imponente apartado mecánico, acompañado del soberbio diseño de Carrozzeria Bertone hizo que el Miura se convirtirea en un rotundo éxito, vendiendo 50 coches en tres años, y nada menos que 763 unidades en siete años, entre 1966 y 1973.

Paolo Stanzani (1936-2017), uno de los primeros ingenieros contratados por Ferruccio Lamborghini. se convirtió en uno de los protagonistas más importantes en la historia del motor V12 y del Miura, ya que cogió el propulsor de 12 cilindros diseñado por el Giotto Bizzarrini y lo adaptó para su producción en serie y su uso en carretera. Además del Miura, Stanzani contribuyó en la producción del Countach, el Espada y el Urraco, siendo este último su favorito.

Un coche para las estrellas del cine

Por su imponente aspecto, el Miura se convirtió en el coche favorito de los directores de cine. Ha aparecido un total de 43 películas, siendo a menudo protagonista. Entre ellas destaca la icónica "The Italian Job" de 1969. Con una duración de más de tres minutos, toda la secuencia inicial está dedicada a Rossano Brazzi conduciendo un P400 Miura mientras Matt Monro canta "On Days Like These". El revolucionado motor V12 se escucha de fondo en la secuencia, que se ha convertido en una escena de culto en el mundo de las películas de coches.

También fue el coche más apreciados por las grandes personalidades de la época: Little Tony y Rod Stewart tuvieron más de uno; Eddie Van Halen conservó el suyo durante más de 30 años; y Jay Kay, de Jamiroquai, todavía tiene el suyo. Otros célebres propietarios de un Miura son el actor Peter Sellers; la modelo Twiggy; los cantantes Johnny Hallyday (que fue noticia al estrellar su P400 contra un árbol) y Elton John; la cantante de ópera Grace Bumbry; el músico de jazz Miles Davis; el piloto de carreras Jean-Pierre Beltoise; y, por último, el Sha de Irán, que fue propietario de varios Miura, incluido uno de los cuatro únicos SVJ que se fabricaron.