Trucos para no dar positivo en los controles de alcoholemia ¿Funcionan?

Trucos para no dar positivo en los controles de alcoholemia ¿Funcionan? NEOMotor

La premisa de 'si bebes no conduzcas' debería ser un mantra para todos los conductores/as. En realidad, no ingerir alcohol es la mejor manera de no dar positivo en un control de alcoholemia. Se ha llegado a calcular que, de cada 100 accidentes mortales, el alcohol está implicado en entre 30 y 50 de ellos, [...]